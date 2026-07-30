L’AS Rome s’est officiellement manifestée auprès de Feyenoord pour Givairo Read, affirme FR12.nl ce jeudi. Un premier offer a déjà été formulée par le club de Serie A, avec un package global supérieur à ce que Nottingham Forest avait récemment proposé.

On ne sait pas encore exactement ce que l’AS Rome veut payer pour Read ni pour combien de saisons il pourrait signer. Le latéral droit de Feyenoord serait, selon certaines informations, ouvert à ce défi chez le troisième de Serie A la saison dernière.

Nottingham Forest souhaite ardemment recruter Read et a déjà trouvé un accord verbal avec son management. Le défenseur peut signer en Angleterre jusqu’à la mi-2031. Read peut y toucher 20 millions d’euros sur cinq saisons, hors bonus.

Le club anglais a déjà formulé plusieurs propositions, avec une dernière offre de 21 millions d’euros. Feyenoord en demande toutefois davantage pour Read, qui est encore lié pour trois saisons au club de De Kuip. Reste à voir si l’offre de l’AS Rome est suffisamment attractive pour conclure un accord.

L’ancien directeur technique Dennis te Kloese a par ailleurs souligné auprès de De Telegraaf qu’aucune clause n’a été convenue permettant à Read de quitter Feyenoord pour 25 millions d’euros.

Feyenoord voit en Read un joueur d’avenir. Le club de Rotterdam veut donc rouvrir son contrat actuel, le revaloriser et le prolonger. L’idée est de le garder encore au moins un an aux Pays-Bas.

Read avait suscité un vif intérêt de la part de Manchester City et du Bayern Munich la saison dernière. Cet intérêt n’a toutefois pas débouché sur un transfert majeur vers l’un de ces clubs.