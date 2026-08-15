Hajduk Split s’est officiellement manifesté auprès de Feyenoord pour Neraysho Kasanwirjo, rapporte Feyenoord Transfermarkt. Le club croate nourrit un intérêt concret pour le défenseur de 24 ans et a déjà transmis une offre à De Kuip.

Feyenoord est ouvert à un départ de Kasanwirjo et privilégie dans ce dossier un transfert définitif.

Kasanwirjo est récemment revenu à Feyenoord après une période de prêt à Fortuna Sittard. Auparavant, le club de Rotterdam l’avait déjà envoyé temporairement ailleurs. Le défenseur a ainsi évolué en prêt au Rapid Vienne, aux Rangers FC et à Molde FK.

Feyenoord a recruté Kasanwirjo en janvier 2023 pour deux millions d’euros en provenance du FC Groningue. Depuis son arrivée à Rotterdam, il n’est pas parvenu à s’imposer à De Kuip. Son contrat à De Kuip court encore jusqu’à l’été 2027.

Né à Amsterdam, Kasanwirjo est à l’origine un défenseur central, mais peut également être utilisé comme arrière droit et arrière gauche. Ce défenseur droitier mesure 1,85 mètre et a disputé treize matches avec les Pays-Bas Espoirs.

Transfermarkt estime la valeur marchande actuelle de Kasanwirjo à 1,5 million d’euros.