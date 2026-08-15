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Jeroen van Poppel

Traduit par

Feyenoord reçoit une offre et peut se débarrasser d’un flop à plusieurs millions

Mercato
Feyenoord
Hajduk Split
N. Kasanwirjo

Hajduk Split s’est officiellement manifesté auprès de Feyenoord pour Neraysho Kasanwirjo, rapporte Feyenoord Transfermarkt. Le club croate nourrit un intérêt concret pour le défenseur de 24 ans et a déjà transmis une offre à De Kuip.

Feyenoord est ouvert à un départ de Kasanwirjo et privilégie dans ce dossier un transfert définitif.

Kasanwirjo est récemment revenu à Feyenoord après une période de prêt à Fortuna Sittard. Auparavant, le club de Rotterdam l’avait déjà envoyé temporairement ailleurs. Le défenseur a ainsi évolué en prêt au Rapid Vienne, aux Rangers FC et à Molde FK.

Feyenoord a recruté Kasanwirjo en janvier 2023 pour deux millions d’euros en provenance du FC Groningue. Depuis son arrivée à Rotterdam, il n’est pas parvenu à s’imposer à De Kuip. Son contrat à De Kuip court encore jusqu’à l’été 2027.

Né à Amsterdam, Kasanwirjo est à l’origine un défenseur central, mais peut également être utilisé comme arrière droit et arrière gauche. Ce défenseur droitier mesure 1,85 mètre et a disputé treize matches avec les Pays-Bas Espoirs.

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Transfermarkt estime la valeur marchande actuelle de Kasanwirjo à 1,5 million d’euros.

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