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Rian Rosendaal

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Feyenoord reçoit une offre de 30 millions pour Hadj Moussa

Mercato
Feyenoord
A. Hadj Moussa

Al-Ittihad a transmis à Feyenoord une offre de 30 millions d’euros pour Anis Hadj Moussa. C’est ce qu’affirme le journaliste Santi Aouna ce mercredi. On ne sait pas encore si le club de Rotterdam acceptera cette offre.

Les clubs néerlandais peuvent recruter des joueurs jusqu’au mercredi 2 septembre à 23 h 59. En raison des règles de transfert en Saudi Pro League, Al-Ittihad a jusqu’au 6 septembre pour acheter des joueurs.

L’Algemeen Dagblad a récemment rapporté que Hadj Moussa avait refusé une offre venue de la Saudi Pro League. L’ailier serait davantage tenté par une aventure en Premier League.

Entre-temps, il n’est plus possible pour Hadj Moussa de signer dans un club anglais, le marché des transferts en Premier League étant fermé. Al-Ittihad espère pouvoir en profiter avec une offre de 30 millions d’euros.

Hadj Moussa a récemment été associé à divers clubs. Besiktas, le Borussia Dortmund, Aston Villa et le Sporting Portugal ont notamment été cités, sans qu’aucun accord ne soit conclu.

Eredivisie
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L’ailier est lié à Feyenoord jusqu’à la mi-2030. La valeur actuellement attribuée à Hadj Moussa par Transfermarkt est de 23 millions d’euros.

Feyenoord a entre-temps recruté Reiss Nelson, même si c’est davantage pour le flanc gauche. L’ailier était libre après son départ d’Arsenal et avait déjà évolué pendant un certain temps à De Kuip.

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