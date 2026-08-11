Givairo Read ne s’occupe plus d’un départ de Feyenoord, rapporte le journaliste Joost Blaauwhof de Voetbal International.

Le défenseur, tout juste âgé de 20 ans, a eu des discussions cet été avec l’AS Roma et Nottingham Forest. Aucun des deux clubs n’a toutefois formulé une offre suffisante pour Feyenoord.

Read a donc décidé de disputer une saison supplémentaire à De Kuip. Selon Blaauwhof, sa confiance envers l’entraîneur Giovanni van Bronckhorst est grande.

« La priorité est entièrement de jouer pour les titres avec le club de Rotterdam », ajoute encore le journaliste.

Read est encore lié à Feyenoord jusqu’à la mi-2029. Le directeur technique Devy Rigaux n’était donc pas pressé de vendre l’arrière droit.

Malgré son jeune âge, Read a déjà disputé 55 matches officiels avec Feyenoord. Il y a inscrit cinq buts et délivré onze passes décisives.

Transfermarkt estime la valeur de Read à 25 millions d’euros. Feyenoord l’a recruté en 2023 à FC Volendam contre une indemnité de formation.