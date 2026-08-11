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Feyenoord reçoit un excellent message de l’un de ses cadres : pas de transfert cet été

Mercato
Feyenoord
G. Read

Givairo Read ne s’occupe plus d’un départ de Feyenoord, rapporte le journaliste Joost Blaauwhof de Voetbal International.

Le défenseur, tout juste âgé de 20 ans, a eu des discussions cet été avec l’AS Roma et Nottingham Forest. Aucun des deux clubs n’a toutefois formulé une offre suffisante pour Feyenoord.

Read a donc décidé de disputer une saison supplémentaire à De Kuip. Selon Blaauwhof, sa confiance envers l’entraîneur Giovanni van Bronckhorst est grande.

« La priorité est entièrement de jouer pour les titres avec le club de Rotterdam », ajoute encore le journaliste.

Read est encore lié à Feyenoord jusqu’à la mi-2029. Le directeur technique Devy Rigaux n’était donc pas pressé de vendre l’arrière droit.

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Malgré son jeune âge, Read a déjà disputé 55 matches officiels avec Feyenoord. Il y a inscrit cinq buts et délivré onze passes décisives.

Transfermarkt estime la valeur de Read à 25 millions d’euros. Feyenoord l’a recruté en 2023 à FC Volendam contre une indemnité de formation.

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