À Feyenoord, le calme est totalement revenu, concluent les intervenants autour de la table de Rondo sur Ziggo Sport. Avec un nouvel entraîneur, un directeur général et un directeur technique, l’avenir paraît soudain bien plus rose à Rotterdam-Sud.

Dimanche dernier, l’équipe de Giovanni van Bronckhorst a remporté avec quelques difficultés son match d’ouverture de la saison face au Sparta Rotterdam (0-1), mais par moments, le jeu a été très correct. Luciano Valente et Gjivai Zechiël se sont notamment distingués de manière positive, estiment Theo Janssen et Wim Kieft.

Les compliments vont toutefois surtout à Van Bronckhorst. « Quand je vois cet homme assis là, ça me rend heureux », a déclaré Janssen. « Il dégage tellement de calme, tellement de classe. Oui, il correspond parfaitement à Feyenoord. Laissez-le là-bas encore 10 ans, s’il vous plaît. C’est exactement ce qu’il faut. »

Youri Mulder est en outre impressionné par le travail du directeur technique Dévy Rigaux jusqu’à présent. Avec des renforts ciblés, l’équipe semble pour l’instant bien construite, et même les transferts dans le sens des départs paraissent être gérés avec soin.

« Qu’ils aient vendu ce Sauer pour 15 millions… C’est quand même fort ! », a déclaré Mulder. « Bien joué de la part de ce nouveau directeur technique (Dévy Rigaux, NDLR). Stuttgart… Oui, on finirait presque par se demander : qu’est-ce que Stuttgart fait ? »

Mulder, lui-même directeur technique à Schalke 04, explique ses doutes. « Oui, je ne sais pas. Je trouve Sauer bon, mais il me semble qu’il n’est pas encore prêt physiquement pour la Bundesliga. »

« Mais Stuttgart a toujours réalisé de très bons achats, avec El Khannouss par exemple », nuance-t-il. « Je n’aurais jamais pensé non plus qu’il avait ce potentiel sur le plan physique, mais il a vraiment très bien réussi. Je suis très curieux de voir si Sauer va s’en sortir. »