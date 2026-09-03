Le directeur technique Dévy Rigaux est revenu sur Feyenoord ONE sur la situation de Givairo Read cet été. Le latéral droit faisait l’objet d’un intérêt concret de l’AS Roma, prêt à débourser une somme importante. Un accord entre les clubs n’a toutefois jamais été trouvé. Rigaux explique désormais notamment qu’après la blessure de Jordan Bos, il ne voulait pas perdre un autre latéral important.

« Givairo Read est un joueur qui a énormément de talent et qui est très important pour Feyenoord sur le terrain », commence Rigaux. « Il l’a aussi prouvé la saison dernière. Avec l’absence de Jordan Bos pendant la Coupe du monde, il était important de ne pas perdre les deux latéraux en une seule saison. Ils étaient absolument très importants pour Feyenoord sur le terrain la saison dernière. »

Bos a subi une blessure au genou pendant la Coupe du monde. Le latéral gauche a été opéré et sera encore absent pendant plusieurs mois. Comme Bos à gauche, Read était aussi important sur le côté droit dans le jeu offensif de Feyenoord. Même si Read a été gêné par des blessures la saison dernière, la Roma était convaincue. Une offre de 25 millions d’euros, selon les informations, a été jugée insuffisante, après quoi la Roma s’est rabattue sur Nahuel Molina.

« On regarde alors aussi l’âge et la marge de progression qu’un tel garçon a encore », poursuit Rigaux au sujet de Read, âgé de vingt ans. « Je suis alors convaincu qu’il a une marge pour devenir meilleur, et c’est aussi ce qu’il dit lui-même. Il n’est pas non plus venu me voir en disant : “Je veux partir quoi qu’il arrive.” »

« Il a dit : “Si vous trouvez un accord avec un club, je suis prêt à y réfléchir et alors je veux peut-être franchir ce cap. Mais si ce n’est pas le cas, je veux rester à Feyenoord avec grand plaisir.” Quand on entend cela d’un tel garçon, on se rend encore plus compte que ce sont des joueurs qui aiment jouer à Feyenoord. Ce sont des joueurs pour lesquels le public vient au stade. »

« Mais ce sont aussi des garçons dont nous pensons que nous avons besoin pour réussir plus tard. Je suis alors très fier et heureux de la manière dont Givairo s’est comporté, comme un grand professionnel. Et il a montré qu’il porte Feyenoord très haut dans son cœur. Je pense que c’est quelque chose qui mérite sincèrement d’être apprécié », conclut Rigaux.

Read est sous contrat avec Feyenoord jusqu’à la mi-2029, ce qui signifie que le club pourrait aussi percevoir une indemnité de transfert importante pour lui lors des prochaines périodes de mercato. Le droitier est arrivé en 2023 en provenance du FC Volendam, qui à cause d’une bourde a laissé échapper quelque 200 000 euros. Read a disputé jusqu’à présent 58 matches officiels avec Feyenoord, pour un total de 5 buts et 12 passes décisives.