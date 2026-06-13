Feyenoord opte finalement pour un entraîneur néerlandais et engage des discussions

Selon Transfermarkt, Sipke Hulshoff est un candidat sérieux pour devenir le prochain entraîneur principal du Feyenoord. Le club de Rotterdam négocie avec ce Frison de 51 ans, très apprécié au sein de la direction.

Selon des sources internes, sa vision et sa méthode s’inscrivent parfaitement dans la lignée de la période faste que le club a connue sous l’ère Arne Slot.

De plus, il connaît De Kuip comme sa poche. Entre 2022 et 2024, il a intégré le staff technique du club en tant qu’adjoint d’Arne Slot.

Au cours de cette période, le club a connu de grands succès : un titre de champion des Pays-Bas et un retour au sommet du football néerlandais, grâce notamment à sa contribution tactique significative.

Après son départ de Rotterdam, il a suivi Slot à Liverpool, où il a passé deux saisons comme adjoint, enrichissant ainsi son expérience au plus haut niveau international.

Il a par ailleurs enrichi son parcours en sélection : entre janvier 2023 et mai 2024, il a occupé le poste d’adjoint de Ronald Koeman chez les Oranje.

Auparavant, il avait déjà exercé au FC Volendam, au SC Cambuur et dans plusieurs centres de formation. Après avoir assuré l’intérim à la tête du club frison, Hulshoff se prépare désormais à relever le plus grand défi de sa carrière : revenir à Feyenoord en tant que responsable principal.