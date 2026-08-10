Feyenoord n’est pour l’instant pas parvenu à prolonger Jerayno Schaken, rapporte De Telegraaf. Les négociations avec les représentants de l’ailier droit de 17 ans avancent difficilement. Le FC Twente espère toujours passer à l’action.

Le club d’Enschede avait auparavant formulé une offre d’environ un million d’euros pour Schaken et n’a pas abandonné son intérêt malgré d’autres activités sur le marché des transferts. Désormais, l’attaquant est également suivi depuis l’étranger.

Schaken a de nouveau impressionné la semaine dernière lors d’un match amical de Feyenoord U21 contre le Real Madrid U19. Le fils de l’ancien international néerlandais Ruben Schaken y a inscrit un doublé, ce qui lui a permis d’attirer encore davantage l’attention.

Feyenoord avait recruté Schaken librement il y a un an en provenance du SC Heerenveen. Cet été, il est passé des U17 aux U21, même si l’ailier s’attendait à pouvoir intégrer directement l’équipe première.

Cela ne s’est pas produit dans un premier temps, mais après que l’intérêt du FC Twente a été révélé, la situation a changé. Schaken s’est finalement entraîné la semaine dernière avec l’équipe première de l’entraîneur Giovanni van Bronckhorst.

Le contrat actuel de Schaken avec Feyenoord court jusqu’à la mi-2028. Le FC Twente veut le faire signer pour trois saisons, soit la durée maximale autorisée pour les joueurs qui n’ont pas encore 18 ans.

La situation autour de Schaken avait déjà provoqué de vives tensions il y a deux semaines. Son père Ruben Schaken s’en était alors vivement pris à Feyenoord, après le rejet de l’offre du FC Twente et parce que, selon lui, des promesses faites plus tôt à son fils n’avaient pas été tenues. « C’est du sabotage de la part de Feyenoord. Je ne laisserai pas mon fils subir cela », avait déclaré à l’époque l’ancien joueur de Feyenoord à ESPN.

L’intérêt du FC Twente pour Schaken est indépendant de l’arrivée de Filip Thorvaldsen à la Grolsch Veste. L’ailier norvégien de 20 ans va être recruté à Vålerenga pour environ cinq millions d’euros et a été aperçu lundi à Enschede pour sa visite médicale.

Thorvaldsen peut évoluer sur les deux ailes et ne figurait déjà pas dans le groupe de Vålerenga le week-end dernier face au FK Bodø/Glimt en raison d’un transfert imminent. L’international norvégien des jeunes compte jusqu’à présent dix buts et cinq passes décisives en 67 matches avec Vålerenga.