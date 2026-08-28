Il semble que Feyenoord soit sur le point de se débarrasser de deux joueurs devenus superflus avant la fin du mercato. Selon Feyenoord Transfermarkt, le club négocie la vente de Neraysho Kasanwirjo comme de Casper Tengstedt. Selon Voetbal International, le club de Rotterdam a même déjà trouvé un accord de principe pour la vente de Kasanwirjo.

Kasanwirjo peut faire son retour en Norvège, où il a déjà évolué à Molde FK durant la première moitié de la saison dernière. Ce club avait décidé de ne pas lever l’option d’achat incluse dans son contrat de prêt, mais le participant à la Ligue Conférence, le SK Brann, est bien intéressé par sa venue.

Kasanwirjo, 24 ans, est sous contrat jusqu’à la mi-2027 à De Kuip, où il n’a pas d’avenir. Feyenoord espère encore récupérer une indemnité de transfert pour l’Amstellodamois dans les prochains jours. Kasanwirjo a une valeur marchande de 1,5 million d’euros.

Kasanwirjo est arrivé du FC Groningue en 2023, mais n’a finalement disputé que neuf matches officiels avec l’équipe première de Feyenoord. Le droitier a également été prêté, outre Molde, au Rapid Vienne, aux Rangers et à Fortuna Sittard.

Tengstedt est arrivé l’été dernier en provenance de Benfica pour environ six millions d’euros et a signé un contrat jusqu’à la mi-2029. Il semble toutefois que le Danois (26 ans) va déjà quitter Rotterdam après une seule saison.

L’attaquant, auteur de 5 buts en 23 matches avec Feyenoord, suscite l’intérêt concret de Toulouse et cet intérêt est réciproque. Le club français a l’intention de formuler une offre à De Kuip dès vendredi.

Tengstedt n’entre pas dans les plans de Giovanni van Bronkhorst. L’entraîneur a en Ayase Ueda son avant-centre numéro un très clair, mais même derrière lui, Tengstedt a perdu la bataille de la concurrence. Shaqueel van Persie et la recrue Nacho Ferri sont plus haut dans la hiérarchie.