« Feyenoord manque le retour de Geertruida à cause d'un simple coup de fil »

Lutsharel Geertruida envisageait un retour au Feyenoord, mais cette option a été écartée après le limogeage téléphonique de Robin van Persie, indique De Telegraaf. Depuis, le défenseur a été appelé pour la Coupe du monde 2026 afin de remplacer l’arrière blessé Jurriën Timber.

Le week-end dernier, le défenseur s’est rendu au tournoi international de jeunes organisé par Van Persie à Maassluis. En marge de l’événement, l’ancien joueur du Feyenoord a longuement échangé avec l’ex-attaquant au sujet de son avenir.

Selon le journaliste Marcel van der Kraan, le défenseur aurait laissé entendre qu’il était prêt à revenir au Kuip, à condition que Van Persie reste sur le banc du Feyenoord la saison prochaine.

Ce scénario a rapidement été écarté : alors qu’il rentrait du tournoi, Geertruida a appris que Van Persie n’était plus lié au club, rendant un retour immédiatement moins probable.

Le défenseur est actuellement à la recherche d’un nouveau club. Sunderland, qui l’avait prêté la saison dernière par l’intermédiaire du RB Leipzig, a décidé de ne pas lever l’option d’achat. Selon Voetbal International, un avenir à Leipzig semble également exclu.

Un transfert semble donc inévitable cet été. Pour l’instant, l’international néerlandais se concentre toutefois sur sa participation à la Coupe du monde 2026.