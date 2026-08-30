Feyenoord a laissé filer des points très précieux dimanche après-midi contre l’ADO La Haye. L’équipe de Giovanni van Bronckhorst n’a pas fait mieux qu’un match nul 2-2 à De Kuip face au promu, qui n’avait encore pris aucun point, et a même dû revenir d’un retard de 0-2. Ayase Ueda et Anis Hadj Moussa ont toutefois évité une défaite grâce à leurs buts en seconde période.

Avant même le coup d’envoi, Feyenoord a dû encaisser un coup dur. Jeremiah St. Juste a dû renoncer sur blessure pendant l’échauffement, ce qui a permis à Javi López de fêter sa première titularisation, tandis que Mika Mármol a glissé dans l’axe de la défense. Les Rotterdamois ont ensuite commencé avec beaucoup de possession et se sont procuré la première situation dangereuse par l’intermédiaire de Gaoussou Diarra.

Pourtant, c’est l’ADO qui a ouvert le score à la surprise générale à la 12e minute. Oussama Targhalline a tout simplement perdu le ballon, avant que les visiteurs ne se projettent à toute vitesse et que Nigel Thomas ne fasse trembler les filets pour le 0-1. Pour l’attaquant né à Rotterdam, il s’agissait de son premier but de la saison.

Feyenoord a ensuite tenté de réparer les dégâts et s’est créé suffisamment d’occasions pour le faire. Ueda a placé une tête à côté, a vu un but refusé pour hors-jeu et s’est retrouvé seul face à Kilian Nikiema après 29 minutes, mais le gardien de l’ADO a empêché l’égalisation. Gjivai Zechiël a lui aussi mis Nikiema à contribution, alors que Feyenoord avait déjà cumulé 72 % de possession et onze tentatives après quarante minutes.

Malgré cette domination, Feyenoord est rentré aux vestiaires avec un but de retard, après quoi Van Bronckhorst est intervenu en lançant Sem Steijn à la place de Diarra. Steijn a immédiatement apporté du danger et a trouvé le poteau peu après la reprise sur un service d’Ueda. Peu après, Feyenoord a toutefois encaissé un nouveau coup dur.

Sekou Sylla a porté le score à 0-2 à la 53e minute en concluant d’une frappe rasante dans le coin depuis l’entrée de la surface, au terme d’une fantastique action de l’ADO. Le gardien Tjark Ernst n’a pas dégagé une impression très convaincante sur cette action. Pour Sylla, né à Schiedam et international guinéen, c’était son premier but en Eredivisie sous le maillot de l’ADO.

Feyenoord a alors dû tout donner et a enfin réduit l’écart à la 62e minute. Ueda a trouvé de l’espace dans la surface et a marqué de près pour le 1-2, après quoi Van Bronckhorst a également lancé Shaqueel van Persie. L’ADO s’est encore procuré une énorme occasion de faire le break à 1-3 par l’intermédiaire d’Illaijh de Ruijter, mais son contrôle l’a trahi au moment décisif.

Dans l’autre camp, Hadj Moussa a d’abord trouvé le poteau, avant de frapper à la 72e minute. L’Algérien est repiqué de la droite avant d’enrouler superbement un ballon imparable derrière Nikiema pour le 2-2. Feyenoord n’est pas parvenu à forcer le but de la victoire dans le temps restant et a donc dû se contenter d’un match nul très décevant contre un ADO qui n’avait encore pris le moindre point avant cette rencontre.