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Feyenoord intervient et prend lui-même des mesures après l’incident lié aux feux d’artifice

Feyenoord

Feyenoord ne se déplacera pas avec ses supporters lors de ses deux prochains matches à l’extérieur, une décision prise par la direction du club à la suite des événements survenus le week-end dernier à Leeuwarden lors du match contre le SC Cambuur (2-5).

Dimanche dernier, la situation a complètement dégénéré à Leeuwarden. Des supporters de Feyenoord ont tiré des fusées de détresse depuis le parcage visiteurs, touchant des personnes dans la tribune des supporters de Cambuur. Elles ont dû être prises en charge par les secours.

« Feyenoord ne sera pas accompagné de ses propres supporters lors de ses deux prochains matches à l’extérieur en Eredivisie. La direction du club a pris cette décision à la suite de l’incident de feux d’artifice très commenté et totalement inacceptable survenu dimanche dernier à Leeuwarden », indique le communiqué.

« Cela signifie que l’équipe de l’entraîneur Giovanni van Bronckhorst devra se passer à deux reprises du soutien de ses propres supporters loin de ses bases », conclut Feyenoord.

Cela signifie qu’aucun supporter visiteur ne sera présent lors des matches de Feyenoord contre le NEC et le PEC Zwolle.

Feyenoord est actuellement encore en concertation avec le triangle local de sécurité au sujet d’éventuelles mesures supplémentaires pour le match à domicile contre l’ADO La Haye le week-end prochain.

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