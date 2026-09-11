Feyenoord identifie un grand groupe de fauteurs de troubles et prend une mesure sévère

Feyenoord a pris de lourdes mesures à la suite des incidents survenus lors du match à l’extérieur contre le SC Cambuur. Le club de Rotterdam a identifié 47 supporters et leur inflige avec effet immédiat une interdiction de stade locale au De Kuip.

En outre, les cartes de déplacement des supporters concernés sont bloquées. Feyenoord signale également ces 47 personnes à la KNVB, ce qui pourrait leur valoir une interdiction de stade au niveau national.

« Dans les prochains jours, 47 personnes seront informées qu’une interdiction de stade locale dite pour le De Kuip leur a été imposée avec effet immédiat, que leur carte de déplacement a été bloquée et qu’elles sont signalées à la KNVB en vue d’une interdiction de stade nationale », écrit Feyenoord dans un communiqué. « Cela en raison de mauvais comportements dans le parcage visiteurs pendant le match SC Cambuur – Feyenoord du 23 août. »

Lors de ce duel, les supporters de Feyenoord ont allumé massivement des feux d’artifice à la douzième minute. Une partie d’entre eux a atterri dans une tribune occupée par des supporters de Cambuur, faisant sept blessés.

Les supporters touchés ont notamment subi des dommages auditifs, des brûlures et des blessures aux yeux. Le gardien de Feyenoord Tjark Ernst a lui aussi échappé à une blessure, après avoir évité de justesse d’être touché par une fusée de détresse.

Selon Feyenoord, ces interdictions de stade sont le résultat de plusieurs semaines d’enquête intensive. Un important matériel vidéo a notamment été étudié afin d’identifier les supporters impliqués et de déterminer leur rôle dans les incidents.

Le club agit contre des supporters qui auraient coordonné l’action pyrotechnique, tenu des banderoles, tenté de se soustraire ainsi à la vidéosurveillance ou allumé eux-mêmes des feux d’artifice. Il n’est par ailleurs pas exclu que des personnes impliquées fassent aussi l’objet de poursuites pénales.

D’éventuelles mesures supplémentaires seront déterminées par la KNVB et le ministère public. Feyenoord avait déjà décidé de ne pas emmener de supporters lors des deux déplacements suivants.