Feyenoord hérite du FC Barcelone et de l’Inter en Ligue des champions

Feyenoord a été opposé à l’Inter, au FC Barcelone, au FC Porto, au Real Betis, au RB Leipzig, à Galatasaray, à Côme et à Viking lors du tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le club de Rotterdam disputera quatre matches à De Kuip et se déplacera quatre fois chez un adversaire.

Feyenoord abordait le tirage au sort jeudi soir depuis le chapeau 3. Le club de Rotterdam savait à l’avance qu’il affronterait huit adversaires différents : deux issus de chaque chapeau, avec pour chaque chapeau un match à domicile et un à l’extérieur.

Depuis le chapeau 1, Feyenoord pouvait immédiatement hériter de quelques véritables mastodontes. L’Inter viendra à De Kuip, tandis que Feyenoord se déplacera à Barcelone pour l’autre match issu du chapeau le plus relevé.

Les adversaires issus du chapeau 2 sont également désormais connus. Le FC Porto se rendra à Rotterdam pour affronter Feyenoord, tandis que l’équipe ira rendre visite au Real Betis pour l’autre rencontre.

Depuis son propre chapeau 3, Feyenoord a été opposé au RB Leipzig et à Galatasaray. Le club allemand viendra à De Kuip, tandis que Feyenoord devra se rendre en Turquie pour le match contre Galatasaray.

Côme et Viking complètent le programme européen de Feyenoord. Le club de Rotterdam jouera à domicile contre Côme et disputera la rencontre face à Viking à l’extérieur.

La phase de ligue débutera les 8, 9 et 10 septembre, avant des journées programmées les 13 et 14 octobre, les 20 et 21 octobre, les 3 et 4 novembre, les 24 et 25 novembre, ainsi que les 8 et 9 décembre. Après la trêve hivernale, les deux derniers matches sont prévus les 19 et 20 janvier puis le 27 janvier, tandis que l’UEFA annoncera le calendrier définitif avec les dates exactes et les heures de coup d’envoi au plus tard le samedi 29 août.

Après huit matches, l’heure du bilan sonnera. Les équipes classées de la première à la huitième place se qualifieront directement pour les huitièmes de finale, les clubs classés de la neuvième à la vingt-quatrième place disputeront le tour intermédiaire, et pour les équipes classées de la vingt-cinquième à la trente-sixième place, la saison européenne prendra fin.

Les adversaires de Feyenoord sont : Inter (domicile), FC Barcelone (extérieur), FC Porto (domicile), Real Betis (extérieur), RB Leipzig (domicile), Galatasaray (extérieur), Côme (domicile) et Viking (extérieur).