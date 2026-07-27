Le feuilleton du transfert de Givairo Read prend une tournure de plus en plus sérieuse. Selon Voetbal International, Feyenoord et le latéral droit de dix-neuf ans sont désormais en opposition frontale, après que le club de Rotterdam a également rejeté fermement la troisième offre de Nottingham Forest.

Nottingham Forest a formulé une troisième proposition qui, bonus compris, peut atteindre 21 millions d’euros. Alors que le clan de Read était convaincu que cette offre amènerait Feyenoord à la table des négociations, le directeur technique Dévy Rigaux a de nouveau gardé la porte fermée.

Selon VI, il s’agit d’un changement de cap frappant par rapport à la précédente direction du club. L’ancien directeur général et technique Dennis te Kloese aurait indiqué à l’entourage de Read qu’un montant de transfert d’environ 25 millions d’euros suffirait pour rendre un départ négociable.

Cet accord est toutefois tombé à l’eau avec l’arrivée de Rigaux. Le nouveau directeur technique ne se sent pas lié par les promesses antérieures et réclamerait au minimum 30 millions d’euros pour le talentueux défenseur, affirme Algemeen Dagblad.

De quoi susciter l’incompréhension dans le clan de Read, qui estime que le club revient sur ses précédents signaux. Le latéral droit lui-même est en outre ouvert à un transfert. La Premier League représente pour lui l’étape idéale suivante, et Nottingham Forest a déjà préparé un contrat de cinq ans pour lui.

L’historique des blessures de Read joue également un rôle dans sa réflexion. La saison dernière, il a manqué plusieurs mois en raison de deux blessures aux ischio-jambiers et il est donc conscient qu’une opportunité de grand transfert ne se représentera pas forcément. C’est précisément pour cela qu’il voit un départ pour l’Angleterre comme une occasion en or.

Feyenoord voit les choses tout autrement. Le club considère Read comme l’un des piliers absolus de la nouvelle saison. L’entraîneur Giovanni van Bronckhorst compte clairement sur le latéral droit et envisagerait même de le nommer capitaine.

La grande question est désormais de savoir comment le dossier va évoluer. Nottingham Forest devra revenir avec une offre nettement revue à la hausse pour faire changer Feyenoord d’avis, tandis que Read espère que le club tiendra finalement compte des attentes qui, selon son entourage, ont été suscitées auparavant. Joueur et club semblent ainsi, pour l’instant, en opposition frontale.

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