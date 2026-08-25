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Rian Rosendaal

Traduit par

Feyenoord discute avec Manchester United de l’arrivée d’un attaquant

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Manchester United

Feyenoord discute avec Manchester United d’un prêt pour Chido Obi, rapporte De Telegraaf ce mardi. Le cador anglais est disposé à laisser le jeune attaquant danois, tout juste âgé de 18 ans, aller s’aguerrir ailleurs.

Giovanni van Bronckhorst dispose déjà de quatre attaquants avec Ayase Ueda, Casper Tengstedt, Shaqueel van Persie et Nacho Ferri. Malgré cela, le club travaille sur l’arrivée d’Obi, qui possède également la nationalité nigériane.

Feyenoord privilégie pour l’instant un prêt. On ne sait pas encore si une option d’achat pour l’an prochain est également évoquée. Selon Transfermarkt, Obi vaut actuellement cinq millions d’euros.

Le club de Rotterdam anticipe peut-être un départ d’Ueda, meilleur buteur des Pays-Bas la saison dernière. Fenerbahçe a récemment formulé une offre, mais l’attaquant japonais a une préférence pour la Premier League.

Selon De Telegraaf, une éventuelle arrivée d’Obi serait une mauvaise nouvelle pour Van Persie, qui a eu moins de temps de jeu que Ferri ces dernières semaines. « Si un autre avant-centre étranger du même âge arrive maintenant, les perspectives ne s’amélioreront pas. »

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Obi a été amené en Angleterre par Arsenal en 2022. Deux ans plus tard, il a effectué le transfert piquant vers Manchester United. Ses débuts en Premier League ont eu lieu en février 2025, lorsqu’il a remplacé Casemiro contre Tottenham Hotspur.

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