Feyenoord discute avec l’attaquant d’une résiliation de contrat

Feyenoord discute avec Luka Ivanusec d’une résiliation de son contrat courant jusqu’à mi-2028, rapporte FR12.nl sur la base de ses sources. L’ailier ne figure pas dans les plans d’avenir, ce qui pousse les deux parties à discuter d’un arrêt de leur collaboration.

Le club et le joueur discutent des conditions dans lesquelles ils peuvent se séparer. Aucun accord définitif n’a encore été trouvé. Si un accord est conclu, Ivanusec pourra chercher un nouveau club libre de tout contrat.

La saison dernière, Ivanusec avait été prêté par Feyenoord au PAOK Thessalonique, en Grèce. L’option d’achat n’a pas été levée, ce qui a conduit le milieu de terrain, également capable d’évoluer en attaque, à faire son retour à Rotterdam. Il apparaît désormais qu’il n’entre pas dans les plans de Giovanni van Bronckhorst.

Ivanusec n’a joué aucun rôle à Feyenoord lors du début de la nouvelle saison d’Eredivisie. Le Croate ne s’est retrouvé sur le banc à aucune reprise lors des trois premières journées de championnat.

En 2023, Feyenoord avait déboursé sept millions d’euros pour Ivanusec, arrivé du Dinamo Zagreb. Il avait signé pour cinq saisons et était arrivé à De Kuip avec de grandes attentes.

Ivanusec a disputé 55 matches sous le maillot de Feyenoord lors de ses deux premières saisons. Il a ensuite enchaîné avec un prêt en Grèce afin de retrouver du temps de jeu régulier.

L’avenir d’Ivanusec se situe donc presque à coup sûr en dehors de Rotterdam. On ignore encore si l’attaquant de 27 ans est en discussion avec d’autres clubs.