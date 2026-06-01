« Feyenoord devance l'Ajax et le PSV et recrute un jeune talent de premier plan »

Selon le site généralement bien informé FR12, Feyenoord s’apprête à recruter le milieu de terrain Ilian Hadidi. Âgé de 17 ans et actuellement au Standard de Liège, le joueur est suivi depuis plusieurs mois par le club de Rotterdam, et un accord semble imminent. Son contrat prenant fin cet été, il pourra rejoindre le stade De Kuip sans indemnité de transfert.

Le nom de Hadidi avait déjà fait surface dans les médias belges au printemps dernier : Feyenoord s’était alors positionné pour s’attacher les services de ce talentueux milieu de terrain, actuellement capitaine de l’équipe U18 du Standard de Liège.

Selon FR12, ce jeune international belgo-marocain est considéré comme l’un des plus grands talents issus du centre de formation du Standard. Ses performances au milieu de terrain ont fait forte impression la saison dernière, tant en Belgique qu’à l’étranger.

La saison passée, il a disputé dix-huit matchs de championnat avec l’équipe U18 du Standard de Liège et inscrit six buts, une statistique rare pour un milieu défensif.

Par ailleurs, il a régulièrement pris part aux entraînements de l’équipe première du club liégeois.

International marocain U17, il compte déjà douze sélections et a contribué en début d’année à la victoire de son pays dans un tournoi international junior.

Ces derniers mois, l’intérêt pour Hadidi s’est intensifié. Outre Feyenoord, Ajax, PSV, Borussia Dortmund, Lille, AS Monaco, Club Bruges et Manchester City ont également surveillé sa situation de près.

Pour l’instant, ce sont toutefois les Rotterdamois qui semblent avoir l’avantage : Feyenoord est le mieux placé pour recruter le milieu de terrain, qui devrait dans un premier temps rejoindre l’équipe des moins de 21 ans du club.