Feyenoord a réussi à conserver un grand talent juste avant l'expiration de son contrat

Le défenseur de 18 ans Sam Roovers a prolongé son contrat avec le Feyenoord, a annoncé le club de Rotterdam par voie officielle.

Le défenseur de 18 ans, dont le départ avait été un temps envisagé, a récemment apposé sa signature sur un nouveau bail qui le lie au club jusqu’en milieu d’année 2029.

Sur le site officiel du club, le jeune défenseur a exprimé sa satisfaction : « C’est un moment particulièrement spécial pour moi de prolonger mon contrat avec ce magnifique club. »

« Ces dernières années, Feyenoord m’a offert toutes les opportunités nécessaires pour continuer à progresser. Je ressens donc une grande confiance de la part de tout le monde et je souhaite la rendre », a déclaré Roovers.

Formé au sein des clubs amateurs VV UDO puis FC Oegstgeest, il avait été repéré par Feyenoord il y a cinq ans.

Reste à savoir si le club pourra également conserver l’attaquant prometteur Kelvin Neijenhuis (18 ans), déjà courtisé par d’autres formations de l’Eredivisie.

Par ailleurs, les Rotterdamois ont officialisé lundi le départ d’un membre du staff : l’entraîneur des gardiens Jyri Nieminen quitte le club après trois saisons.