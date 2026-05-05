Feyenoord a fixé ses exigences : « Anis Hadj Moussa doit rapporter ce montant l’été prochain. »

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Santi Aouna de Foot Mercato, Anis Hadj Moussa pourrait quitter le Feyenoord pour un montant de 30 millions d’euros. Le meneur de jeu de 24 ans suscite principalement l’intérêt de son pays natal.

Né à Paris, le joueur est particulièrement apprécié au LOSC Lille et à l’Olympique de Marseille, tandis que plusieurs formations évoluant hors de l’Hexagone ont également inscrit l’international algérien sur leur liste de souhaits.

L’OM s’est déjà renseigné auprès de Feyenoord, mais son absence de qualification en Ligue des champions pourrait lui interdire de boucler l’opération.

Lille peut encore se qualifier pour la compétition qui rapporte des milliards. La lutte pour la troisième place avec l'Olympique lyonnais est extrêmement serrée.

Sous contrat avec Feyenoord jusqu’en 2030, l’ailier gauche est estimé à 20 millions d’euros par Transfermarkt.

Recruté 3,5 millions d’euros il y a deux ans au Patro Eisden, il a depuis disputé 81 matchs officiels.

Au cours de ces 81 matchs, il a inscrit 22 buts et délivré 12 passes décisives, contribuant ainsi au succès du club, dont la victoire dans le Trophée Johan Cruijff.