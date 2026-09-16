Le club anglais de Liverpool vit dans un état de grande fascination après les débuts époustouflants de sa nouvelle recrue, le jeune défenseur français Jérémy Jacquet « 21 ans », avec qui il a signé en provenance du Rennes français pour être l'option d'avenir et le remplaçant direct d'Ibrahima Konaté.

Konaté a rejoint le Real Madrid, dans le cadre d'un transfert libre, l'été dernier, après avoir affiché des niveaux remarquables avec Liverpool en Premier League.

Il n'a fallu que quelques semaines pour que les éloges affluent de la presse locale de Liverpool, célébrant le niveau exceptionnel de Jacquet.

Le journal « Liverpool Echo » a salué la performance solide du jeune défenseur, soulignant qu'il faisait partie des rares joueurs à avoir quitté la pelouse d'Anfield la tête haute après le match de samedi dernier face à Fulham.

Le journal a ajouté : « Ce qui distingue le plus Jacquet, c'est son sang-froid. S'adapter avec une telle facilité au sein d'une équipe qui traverse une phase de transition et pallier l'absence d'Ibrahima Konaté, voilà un exploit remarquable pour un joueur qui a eu 21 ans cet été. »

Il a affirmé : « Il est bien meilleur que Konaté lorsqu'il avait le même âge, et d'après ce que nous avons vu, il possède tous les atouts pour devenir un grand joueur. »





Dans le même contexte, le réseau « This is Anfield » a affirmé que Jacquet ne s'est pas contenté d'impressionner tout le monde par ses solides qualités défensives, mais qu'il a également apporté des contributions offensives supérieures à celles du duo du milieu de terrain, Ryan Gravenberch et Dominik Szoboszlai.

Le réseau a expliqué que le défenseur français a fait preuve de sang-froid et d'un grand calme dans la conservation du ballon, ce qui manquait à l'équipe avec Konaté, ce qui fait de lui un élément indispensable dans le onze de Liverpool.