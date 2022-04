Ferran Torres veut kidnapper Dembélé

Barcelone affronte ce jeudi l'Eintracht Francfort en quart de finale aller de l'Europa League. Ferran Torres était présent au Stadion de Francfort pour répondre aux questions sur le match, mais aussi sur l'avenir de ses coéquipiers.

L'international espagnol a été interrogé sur l'éventuel renouvellement de contrat de son coéquipier d'attaque Ousmane Dembele.

"Je le kidnapperais à Barcelone. C'est un bon club. C'est l'un des meilleurs au monde", a-t-il répondu lorsqu'on l'a interrogé sur le Français.

"Mais il y a des choses qui ne nous regardent pas. C'est sa décision. Quelle que soit sa décision, je lui souhaite le meilleur."

Demeble a joué un rôle crucial dans le redressement de l'équipe ces dernières semaines, les deux attaquants s'associant pour créer et convertir les occasions.

"Je pense que les joueurs en haut doivent marquer des buts et donner des passes décisives. Je dois participer. Je suis plus un ailier qu'un attaquant. Si j'ai des occasions et que je les concrétise, c'est mieux pour moi et pour l'équipe", a déclaré Ferran.

Après son héroïsme de dimanche soir contre Séville, Ferran a également été interrogé sur son collègue Pedri, et sur les immenses talents du milieu de terrain.

"Ceux d'entre nous qui s'entraînent avec lui tous les jours ne sont pas surpris", a-t-il avoué.

"Il est un luxe. Chaque jour, il me surprend par la qualité qu'il possède et l'humilité avec laquelle il se porte. Il peut définir une époque et aujourd'hui, il peut être l'un des meilleurs au monde.