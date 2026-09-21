Ferran Torres met Enrique dans l'embarras

Ferran Torres n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour prouver que son transfert au Paris Saint-Germain n'était pas qu'un simple renfort de plus pour l'attaque, mais peut-être le début de l'émergence d'une version plus décisive de l'attaquant espagnol.

Après seulement quelques semaines, Torres s'est transformé en l'une des armes offensives les plus en vue de l'effectif de Luis Enrique, et a commencé à s'imposer par les chiffres avant toute autre chose, au point d'afficher un rythme de buteur qui le place directement en comparaison avec l'un des plus grands buteurs de l'histoire du club, le Suédois Zlatan Ibrahimović.

Le Classique face à l'Olympique de Marseille est venu confirmer cette évolution, après que Torres s'est de nouveau manifesté au moment où le Paris Saint-Germain avait le plus besoin d'un joueur capable de saisir les occasions et de les convertir en buts.

Torres décide du Classique dans un moment décisif

Le Paris Saint-Germain a décroché une précieuse victoire face à l'Olympique de Marseille sur le score de 2-1, dans un Classique qui s'est déroulé au stade Vélodrome, le club parisien repartant avec un succès important qui renforce ses résultats de ces derniers temps.

Malgré la domination du Paris Saint-Germain sur le cours du jeu et sa supériorité évidente dans la possession et la maîtrise du rythme de la rencontre, l'équipe a longtemps souffert d'un manque de dernière touche devant le but, avant de trouver le chemin des filets en seconde période.

Le déclic est venu à la 66e minute, lorsque Ferran Torres a ouvert le score, avant que Marseille ne parvienne rapidement à égaliser par l'intermédiaire d'Ángel Gómez à la 72e minute.

Mais l'égalité n'a pas duré longtemps, puisque Marquinhos a réussi à redonner l'avantage au Paris Saint-Germain seulement trois minutes plus tard, permettant au club parisien de conclure le match sur le score de 2-1 et de repartir avec une précieuse victoire du stade Vélodrome.

Cette victoire représente un élan important pour le Paris Saint-Germain, qui avait entamé son parcours en Ligue 1 de manière hésitante, mais qui est désormais parvenu à signer son troisième succès consécutif toutes compétitions confondues, signe que l'équipe commence à retrouver un certain équilibre.

Sept tirs, sept buts

Alors que le Paris Saint-Germain tente de retrouver son meilleur niveau, Ferran Torres continue d'asseoir sa place de joueur capable de faire la différence à tout moment.

Depuis son transfert dans la capitale française en provenance de Barcelone durant l'été, l'attaquant espagnol n'a pas eu besoin d'une longue période d'adaptation, son nom s'étant rapidement fait remarquer dès sa première apparition sous le maillot du Paris Saint-Germain, avant que ses chiffres ne deviennent une véritable source de pression pour Luis Enrique au moment de choisir ses éléments offensifs.

Face à Marseille, Torres est entré en jeu à la place de Khvicha Kvaratskhelia à la 59e minute, mais il ne lui a fallu que sept minutes pour laisser son empreinte sur le Classique.

À la 66e minute, Désiré Doué a délivré un centre précis depuis l'aile gauche, et Torres s'est déplacé intelligemment entre CJ Egan-Riley et Nayef Aguerd pour se retrouver sans surveillance à six yards du but, avant d'ajuster le ballon avec précision dans la lucarne gauche du but de Geronimo Rulli.

Ce but n'était pas seulement une action décisive dans un grand match, mais le prolongement d'une série impressionnante d'efficacité offensive que le joueur espagnol livre depuis son arrivée à Paris.

Ferran Torres a marqué 7 buts sur ses 7 premiers tirs cadrés avec le Paris Saint-Germain en compétitions officielles, des chiffres qui reflètent sa capacité exceptionnelle à transformer en buts les occasions qui se présentent à lui.

Dans ce début de carrière de buteur, seul Zlatan Ibrahimović fait mieux que lui, lui qui avait marqué huit buts lors de ses six premiers matchs avec le club parisien, selon ce qu'a rapporté le site français « Foot Mercato ».

Ainsi, Torres se retrouve à s'approcher du bilan de l'un des buteurs les plus influents de l'histoire du Paris Saint-Germain, dans un début que l'on n'attendait pas aussi flamboyant de la part de l'attaquant espagnol.

Un nouveau casse-tête pour Luis Enrique

Malgré ce début remarqué, Torres a tenté d'aborder ses statistiques avec calme, préférant ne pas leur donner plus d'importance qu'elles n'en ont, et affirmant qu'il s'agit de profiter des occasions qui se présentent à lui.

L'attaquant espagnol a déclaré : « Il faut simplement saisir ses occasions. Parfois la chance te sourit et tu marques, parfois non. La seule chose à faire, c'est de continuer à essayer, encore et encore. »

Mais les chiffres indiquent qu'il ne s'agit pas seulement de chance, car Torres a jusqu'ici fait preuve d'une grande capacité à se positionner dans la surface, à lire les déplacements de ses coéquipiers et à exploiter les espaces, en plus de posséder cette dernière touche dont a besoin toute équipe qui joue au plus haut niveau.

Cette réussite n'est pas seulement une bonne nouvelle pour Torres, elle place aussi Luis Enrique face à un véritable défi au moment de choisir son onze de départ.

Le technicien espagnol dispose déjà d'un groupe offensif solide comprenant Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, ainsi que d'autres options comme Bradley Barcola, mais Torres a commencé à s'imposer avec force dans les choix de l'entraîneur, et il n'est plus si facile de le considérer comme une simple option de rechange.

Fait notable, Torres ne se contente pas d'apporter un plus lorsqu'il entre en cours de jeu, il continue de marquer et de peser sur les matchs durant les minutes qui lui sont accordées, ce qui rend son cas de plus en plus difficile à ignorer avec le temps.

Luis Enrique fait l'éloge de son attaquant

De son côté, Luis Enrique n'a pas caché son admiration pour ce que propose Torres depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, affirmant que le joueur représente un renfort important pour l'équipe.

Le technicien espagnol a déclaré : « Je suis très satisfait de toutes nos nouvelles recrues. Elles contribuent toutes à l'équipe et nous apportent beaucoup. Nous avons besoin d'elles pour continuer à progresser en tant qu'équipe, et particulièrement de Ferran, qui livre des performances impressionnantes. »

Il a ajouté : « Ferran se distingue par sa capacité à percer en profondeur, et il exploite les espaces avec brio. Et quand on a des joueurs comme lui au milieu de terrain, dotés de la qualité nécessaire pour la passe... Il est au sommet de son niveau, et nous sommes heureux qu'il nous ait rejoints. »

Les propos d'Enrique révèlent l'ampleur de l'estime dont bénéficie Torres au sein du staff technique, d'autant que son style de jeu offre à l'équipe des solutions différentes, que ce soit par ses déplacements dans le dos des défenseurs, l'exploitation des espaces ou la conclusion rapide des attaques.

Il n'accepte plus le rôle de remplaçant

Après avoir été considéré en début de saison comme une option supplémentaire au sein d'une liste offensive bondée de stars, l'image a rapidement changé. Ferran Torres est le meilleur buteur du Paris Saint-Germain en Ligue 1 cette saison avec quatre buts, et il est également un joueur sacré champion du monde avec la sélection espagnole, mais il semble désormais plus ambitieux que de se contenter de quelques minutes limitées.

Ses chiffres actuels lui donnent le droit de se battre avec force pour davantage de temps de jeu, et peut-être même pour une place de titulaire dans le onze de Luis Enrique, surtout s'il continue d'exploiter les occasions avec autant d'efficacité.

Alors que le Paris Saint-Germain dispose d'un ensemble des plus grands noms offensifs, Torres est apparu pour ajouter une nouvelle donnée aux calculs du technicien espagnol : un joueur qui n'a pas besoin d'un grand nombre d'occasions pour marquer, ni de beaucoup de temps sur le terrain pour laisser son empreinte.

C'est pourquoi, si Ferran Torres poursuit à ce rythme d'efficacité, cela pourrait transformer la concurrence au sein de l'attaque du Paris Saint-Germain en l'un des dossiers les plus passionnants de la période à venir, l'Espagnol étant passé du statut de simple concurrent pour une place dans l'effectif à celui de joueur qui contraint Luis Enrique à sérieusement envisager de lui accorder un rôle plus important.

Et alors que Torres poursuit sa chasse aux buts, la comparaison avec les débuts de Zlatan Ibrahimović n'est plus un simple titre accrocheur, mais elle est désormais appuyée par des chiffres qui font de l'attaquant espagnol l'un des joueurs les plus intéressants du Paris Saint-Germain en ce début de saison.