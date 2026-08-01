Ferran Torres dit son mot après l'offre de Paris : le Barça change de position

Le Paris Saint-Germain s'est rapproché de la concrétisation de l'un de ses objectifs majeurs du marché des transferts estival, après que l'Espagnol Ferran Torres, attaquant du Barça, a fait part de sa volonté de rejoindre le champion d'Europe, une démarche susceptible d'ouvrir la voie au démarrage de négociations officielles entre les deux clubs.

Selon les informations rapportées par le réseau français « Foot Mercato » ce samedi, Torres a informé ses proches de son désir de porter le maillot du Paris Saint-Germain, et a également fait part de sa décision à plusieurs de ses coéquipiers dans le vestiaire du Barça, ce qui a poussé la direction du club catalan à changer de position et à se dire prête à écouter les offres.

Le réseau ajoute que des négociations attendues réuniront les responsables du Barça et du Paris Saint-Germain au début de la semaine prochaine, dans une tentative de trouver une formule adaptée pour finaliser l'opération, bien qu'aucun accord définitif n'existe encore entre les deux clubs à ce jour.

Le quotidien espagnol « Sport » avait révélé plus tôt que le Paris Saint-Germain avait fait savoir au joueur qu'il était prêt à améliorer toute offre de prolongation de contrat que pourrait lui présenter le Barça, le club français étant par ailleurs confiant dans sa capacité à convaincre le joueur de rejoindre ses rangs.

Le Paris Saint-Germain est à la recherche d'un nouvel attaquant pour compenser le départ du Portugais Gonçalo Ramos, et Ferran Torres figure parmi les noms les plus en vue placés par l'entraîneur Luis Enrique en tête de ses priorités, en raison de sa capacité à évoluer à plus d'un poste offensif, aussi bien comme pointe que sur les côtés.

L'intérêt du club parisien pour le joueur espagnol intervient après la meilleure de ses saisons avec le Barça, puisqu'il a inscrit 16 buts et délivré deux passes décisives en 33 matches de Liga, et a également joué un rôle marquant dans le sacre de la sélection espagnole en Coupe du monde 2026, en inscrivant le but de la victoire en finale face à l'Argentine.

Luis Enrique estime que le joueur de 25 ans représente un renfort idéal pour son dispositif offensif, grâce à sa souplesse tactique et à sa capacité à occuper plus d'un poste, un atout qui en a fait l'une des options les plus sérieuses envisagées au sein du club français.

En cas de finalisation de l'opération, Ferran Torres deviendra le deuxième joueur à passer du Barça au Paris Saint-Germain en l'espace de six mois, après le jeune talent Dro Fernández, tandis qu'Ousmane Dembélé avait précédé le duo en rejoignant l'équipe parisienne il y a trois saisons.