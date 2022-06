Ferran Torres a snobé le Real Madrid

Ferran Torres a révélé qu'il avait refusé le Real Madrid à plusieurs reprises avant de quitter Manchester City pour le Camp Nou.

Ferran, qui a rejoint les Catalans plus tôt cette année, a réfléchi à la position actuelle du club et à la direction qu'ils prennent cet été et au-delà, admettant son excitation à l'idée de faire équipe avec l'attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski.

"Le fait que Robert Lewandowski soit motivé pour venir à Barcelone est une source de fierté. J'espère qu'il trouvera un accord et qu'il pourra venir", a déclaré Ferran Torres à El Partidazo de la Cadena COPE.

Le rôle de Xavi dans le transfert de Ferran Torres à Barcelone

"Rejoindre Barcelone est déjà une chose énorme, mais être appelé par Xavi Hernandez, avec le grand joueur qu'il a été, a été décisif", a déclaré Ferran.

"Il m'a dit ses idées, son désir et j'ai fait tout ce que je pouvais pour venir à Barcelone".