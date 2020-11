Fernando Santos : "Danilo est un milieu de terrain"

Le sélectionneur portugais ne comprend pas le choix de Tuchel de faire jouer Danilo Pereira au poste d’arrière central.

Recruté par le PSG en octobre dernier, Danilo Pereira n’a toujours pas pu évoluer à son vrai poste avec les champions de . Thomas Tuchel préfère le faire jouer en défense centrale, et faire monter Marquinhos dans l’entrejeu.

A demi-mot, l’ancien joueur de Porto a reconnu mercredi après la défaite contre Leipzig qu’il n’était pas à l’aise dans ce rôle. Il aimerait bien remonter plus haut sur le terrain, mais ça sera à Thomas Tuchel de décider.

« En sélection, il restera toujours un milieu »

Ce jeudi, Fernando Santos, le coach de la Seleçao, a tenté d’influer sur la décision du technicien allemand : « J'ai beaucoup de respect pour Tuchel, il a ses opinions, et j'ai les miennes et, pour moi, Danilo est un milieu de terrain. J'ai déjà pensé à le faire jouer défenseur mais, pour moi, c'est surtout un milieu. Et il en sera ainsi en sélection ».

Danilo Pereira a honoré l’ensemble de ses 41 capes avec son pays sous les ordres de Santos. Ce dernier est donc bien placé, du positionnement idéal du champion d’Europe 2016. Reste à savoir si cet avis sera pris en compte par l’entraineur du PSG. C’est loin d’être une certitude.