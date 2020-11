Fernandes veut une équipe de leaders à Manchester United

Après avoir mené les Red Devils à la victoire contre Everton, Bruno Fernandes a poussé ses coéquipiers à se faire violence et montrer leur caractère.

Bruno Fernandes admet que "tous les joueurs doivent être des leaders" à après que les Red Devils se soient de nouveau remis à lui pour signer une victoire précieuse sur Everton (3-1) ce samedi.

Le meneur de jeu portugais a donc permis à United de rebondir, comme il l'a si souvent fait suite à son arrivée du Sporting en janvier dernier. Ce samedi, Ole Gunnar Solskjaer lui doit d'ailleurs une fière chandelle, puisqu'il sauve sa place sur le banc à la faveur des trois points glanés.

Edinson Cavani est sorti du banc pour marquer son premier but avec les Red Devils, permettant aux siens de l'emporter par deux buts d'écart. A première vue, cela semblait donc être un après-midi tranquille pour United, mais ce n'était pas vraiment le cas puisque les Mancuniens ont souffert pour imposer leur loi. Fernandes admet que lui et ses partenaires doivent mieux faire : «Je pense que nous savons tous dans le vestiaire ce que nous devons faire. Tout le monde doit être un leader. »

Fernandes a déclaré à BT Sport par la suite qu'il ne soucie pas de ses statistiques personnelles : "Je m'en fiche si Marcus [Rashford] l'a touché un peu de la tête, cela peut être son but, ce n'est pas un problème. Pour moi - le plus important pour moi en tant que numéro 10 est de servir mes coéquipiers". L'international lusitanien a conclu en livrant son analyse sur la prestation d'ensemble: «C'était une excellente fin de match. Nous savions ce que nous devions faire [aujourd'hui] et nous l'avons bien fait. Nous avons commis des erreurs en seconde période, peut-être étions-nous un peu plus confiants et voulions avancer et nous n'avons pas trop gardé le ballon. Après le premier but, nous avons eu une très bonne réaction et nous avons fait ce que nous devions faire. Nous connaissons notre qualité. Nous avons travaillé dur pour ce match. Il était difficile de récupérer après le match [d' ]. C'était le moment de faire quelque chose dans ce jeu et nous l'avons fait"