Fermin Lopez, la grosse décision

Le joueur de 22 ans est devenu l'un des éléments les plus fiables du Barça sous la direction de Hansi Flick et est désormais en lice pour une place de titulaire.

L'été dernier, l'opinion générale au sein du club n'était pas unanime quant à cette possibilité, et un départ restait possible. Chelsea avait formulé une offre pour Fermin Lopez, que l'international espagnol avait finalement déclinée pour rester à Barcelone. Cependant, l'intérêt de Chelsea persistant et les performances de Lopez, qui ont démontré que son talent la saison dernière n'était pas un feu de paille, le FC Barcelone est en pourparlers pour une prolongation de contrat.

Selon Fabrizio Romano, le FC Barcelone a trouvé un accord verbal avec Lopez et ses agents concernant un nouveau contrat. Celui-ci prolongera son contrat actuel, qui court jusqu'en 2029, de deux années supplémentaires. Une augmentation de salaire significative est également attendue, et la signature pourrait intervenir dans les deux prochaines semaines. Durant la seconde moitié de la saison dernière, Lopez a impressionné en l'absence de Dani Olmo, régulièrement blessé. Bien qu'il n'ait jamais été titulaire indiscutable, il a terminé la saison avec huit buts et dix passes décisives en 46 apparitions. Il a déjà amélioré ces statistiques, avec dix buts et dix passes décisives en 25 matchs, soit une contribution impressionnante d'un but toutes les 77 minutes.

Cette performance met Olmo, recruté pour 55 millions d'euros, sous pression pour sa place. Les blessures de Raphinha et Pedri leur ont permis de bénéficier d'un temps de jeu régulier lorsqu'ils étaient en forme, mais Flick devra faire des choix difficiles dans la dernière ligne droite de la saison.