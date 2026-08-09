Fermín López, la star du Barça, a exprimé son espoir de voir l'un des joueurs revenir au Barça l'année prochaine, tout en abordant une série de dossiers concernant le club catalan.

Ces déclarations interviennent après la participation du Barça aux deux matchs de la Coupe du Frioul-Vénétie Julienne disputée en Italie, où Barcelone s'était imposé face à Nottingham grâce à un but sur penalty inscrit par Raphinha dans le temps additionnel, avant de s'incliner face à l'Udinese lors de ce tournoi amical triangulaire.

Selon le journal espagnol « As », Fermín López a commenté directement le départ de Ronald Araújo vers Liverpool, en déclarant : « J'espère qu'il reviendra l'année prochaine. »

Au sujet des rumeurs concernant le départ de Ferran Torres, le joueur de Barcelone a affirmé : « Je ne veux pas m'étendre là-dessus car je ne dispose pas des informations suffisantes. C'est un excellent coéquipier et j'espère qu'il décidera de ce qui est le mieux pour lui, mais je ne veux pas m'étendre sur le sujet. »

Concernant les spéculations liées au joueur Rodri, Fermín López a déclaré : « Je n'ai pas d'informations à ce sujet, mais ce que décideront Deco et la direction sportive me conviendra. Tout le monde sait que Rodri est un grand joueur, et je ne veux pas trop m'étendre sur cette question, car ce serait un manque de respect envers les joueurs actuellement présents. »

À propos de son évaluation du match et de son niveau, la star des Blaugrana a expliqué : « J'avais une grande envie de jouer, et il me manque encore un peu de rythme de compétition. Cela a été un été très éprouvant, mais je vais bien maintenant et je veux continuer à progresser. »

Quant aux jeunes éléments de l'équipe, Fermín a fait l'éloge des joueurs de l'académie, en déclarant : « Nous travaillons très bien, et les joueurs issus de La Masia possèdent une très grande qualité. »