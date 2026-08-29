Almere City a réalisé une excellente opération samedi en Eerste Divisie. Le club de Flevoland s’est imposé 1-4 sur la pelouse de De Graafschap et a désormais pris dix points sur douze possibles. De Graafschap, lui aussi en quête d’un retour en Eredivisie, attend toujours sa première victoire de la saison et ne compte qu’un point après quatre matches.

Après une petite demi-heure, Almere a pris les devants à De Vijverberg. Un centre venu de la gauche a été prolongé jusqu’à Druijf, qui n’a pas manqué sa grosse occasion de la tête à quelques mètres du but : 0-1.

C’était déjà le quatrième match de championnat consécutif lors duquel Druijf a trouvé le chemin des filets pour Almere. L’attaquant de 28 ans a déjà marqué cette saison contre le FC Den Bosch, Jong PSV et Vitesse.

Dans le temps additionnel de la première période, De Graafschap, séduisant par séquences, a frappé. Julian Kania s’est chargé d’un coup franc juste à l’extérieur de la surface et l’a parfaitement expédié au fond.

De Graafschap s’est également bien montré en seconde période, mais à vingt minutes de la fin, Almere a frappé fort. Emmanuel Poku a eu beaucoup trop d’espace après une touche rapidement jouée et a lobé le ballon vers le second poteau, où Druijf a conclu : 1-2.

À dix minutes du terme, Almere a porté le coup de grâce. Un ballon en profondeur, bien prolongé de la tête, est arrivé côté droit jusqu’à Olivier de Nijs, qui a quasiment immédiatement adressé un centre tendu. Enzo Cornelisse a été trouvé et a parfaitement conclu : 1-3.

En fin de match, De Nijs a couronné sa solide entrée en jeu en inscrivant son premier but de la saison. Druijf a décalé De Nijs, qui a contourné le gardien avant de pousser au fond : 1-4. De Nijs avait aussi le 1-5 au bout du pied, mais a piqué à côté.



