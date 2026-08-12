Rio Ferdinand estime que Manchester City aurait remporté le titre de Premier League la saison dernière si Rodri était resté disponible tout au long de la campagne.

Arsenal a été sacré champion de Premier League en mai dernier, pour la première fois depuis 2004, en devançant Manchester City de sept points, mais Rodri a manqué 17 matches de la compétition en raison d'une blessure.

Le site Metro a rapporté les propos de Ferdinand dans le podcast « Rio Ferdinand Presents » sur YouTube : « Si Rodri avait débuté et disputé chaque match la saison dernière sans blessure, Manchester City aurait gagné le championnat. Je ne veux pas diminuer les mérites d'Arsenal, mais si Rodri avait participé à dix matches de plus, City aurait remporté le titre. »

Et d'ajouter : « Ce n'est pas une coïncidence. Il est allé avec la sélection espagnole, il en a été le joueur le plus important, il a remporté le trophée du meilleur joueur de la Coupe du monde et les a aidés à décrocher le titre. Il a aussi remporté le Ballon d'Or, il a tout gagné. »

Des défis colossaux

L'ancienne star de Manchester United estime que City fait face à un grand défi, notamment avec le départ de Pep Guardiola après des années jalonnées de succès, et le départ imminent de Rodri de l'Etihad Stadium.

Ferdinand a averti : « Manchester City n'a pas seulement perdu Guardiola, il semble désormais qu'il va aussi perdre Rodri (au profit du Barça). Ce sont les deux personnes les plus importantes du club au cours des sept ou huit dernières années. »

Il a poursuivi : « Après le changement d'entraîneur, ils perdent maintenant le joueur le plus important et le plus marquant de leur équipe. Je pense que City est face à un défi colossal cette saison pour rivaliser au même niveau que celui qu'il a maintenu au cours des huit ou neuf dernières années. »

En revanche, Ferdinand a salué les qualités de Rodri, affirmant que son transfert au Barça ferait du club catalan un concurrent encore plus redoutable.

Il a déclaré : « Si le Barça le recrute, il deviendra un vrai problème (pour les adversaires) cette saison, car Rodri est le joueur de football le plus important pour n'importe quelle équipe au monde actuellement, et il l'a été au cours des dernières années. C'est un joueur de tout premier plan et un professionnel hors pair. »