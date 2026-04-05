Une rencontre très divertissante entre Fenerbahçe et Beşiktaş s'est finalement soldée par une victoire serrée de Fenerbahçe (1-0). Grâce à ce résultat, Fenerbahçe profite de la défaite de son rival Galatasaray plus tôt ce week-end.

Le match venait à peine de commencer lorsque l'équipe locale s'est déjà créé une occasion en or d'ouvrir le score. Dorgeles Nene a réussi à se débarrasser de la défense grâce à un joli crochet, mais a vu son tir finir finalement à côté du but d'Ersin Destanoğlu.

Beşiktaş a également eu une belle occasion d'ouvrir le score. Hyeon-gyu Oh a failli marquer de la tête sur un beau centre d'Orkun Kökçü, et Václav Černý n'a pas réussi à convertir le rebond.

Les deux équipes se sont montrées dangereuses à plusieurs reprises en première mi-temps, notamment grâce à Talisca sur un coup franc et à Kökçü de l'autre côté avec une belle frappe lointaine qu'Ederson a réussi à détourner de justesse au-dessus de son but.

Mattéo Guendouzi s'est également montré menaçant sur le flanc gauche avant la pause, mais son centre n'a finalement trouvé aucun coéquipier, permettant à Besiktas de dégager et d'écarter le danger. Les deux équipes sont rentrées au vestiaire sur un score nul et vierge.

Dix minutes après la reprise, Fenerbahçe a de nouveau failli ouvrir le score sur un tir lointain de Guendouzi. Sur le corner qui a suivi, l’équipe locale pensait marquer le 1-0, mais le corner tiré court, qui a été dévié dans ses propres filets par le défenseur de Besiktas Gökhan Sazdağı, a finalement été refusé pour hors-jeu.

Malgré l'absence de buts pendant longtemps, la rencontre est restée intéressante, en partie grâce à la rivalité entre les deux équipes. Ainsi, Fenerbahçe n'a pas su profiter d'une grosse erreur défensive de Besiktas par l'intermédiaire de Sidiki Chérif.

C'est sans doute Kerem Aktürkoğlu qui s'est créé la plus grosse occasion de la seconde mi-temps – jusqu'alors –, mais il s'est heurté au gardien Destanoğlu lors d'un face-à-face très prometteur. Le gardien a brillamment préservé ses cages, s'imposant ainsi comme le joueur vedette du match.

Peu après, le gardien s'est à nouveau illustré. Une fois de plus, Aktürkoğlu s'est échappé et a adressé une belle passe à Chérif, dont la frappe a une nouvelle fois été brillamment repoussée.

Dans les dernières secondes du match, Nene a été violemment taclé à l'entrée de la surface de réparation par Emmanuel Agbadou, après quoi l'arbitre a désigné le point de penalty et Aktürkoğlu a inscrit le but de la victoire depuis les onze mètres.