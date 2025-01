Fenerbahçe - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Fenerbahce vs Lyon

L’Olympique Lyonnais joue gros ce jeudi soir à Istanbul face au Fenerbahçe en Ligue Europa. Les dernières infos ici.

La Ligue Europa est de retour. Après plus d’un mois de pause, la C3 a fait son come-back et aborde ainsi sa dernière ligne droite de la phase de poules. En effet, les géants turcs de Fenerbahçe accordent leur hospitalité à l’Olympique Lyonnais, ce jeudi, à l’occasion de la septième et avant-dernière journée de la phase de groupes. Un duel qui s’annonce palpitant, même si la formation stambouliote ne rassure pas en Europe.

Un duel sous haute tension en Turquie

L’Olympique Lyonnais se déplace en terre hostile ce jeudi pour affronter le Fenerbahçe (21e) lors de la septième journée de Ligue Europa. Cette rencontre est cruciale pour les deux équipes. Le club turc, avec seulement 8 points, espère sécuriser sa qualification pour le tour suivant. Sous les ordres de José Mourinho, Fenerbahçe reste solide en Turquie, invaincu depuis six matchs toutes compétitions confondues. Cependant, leurs performances en Europe restent inconstantes, avec deux défaites enregistrées, deux matchs nuls et deux victoires.

De son côté, l'OL traverse une période de turbulences. Après une élimination en Coupe de France par Bourgoin-Jallieu et deux matchs sans victoire en Ligue 1, l’équipe dirigée par Pierre Sage connaît des difficultés tant sportives que structurelles. Ce déplacement à Istanbul arrive donc dans un contexte peu rassurant malgré une belle cinquième place dans ce groupe. Pourtant, les Gones (4es, 13 points) sont sur la bonne voie en Ligue Europa avec quatre victoires, un match nul et une défaite en six sorties.

L’histoire favorable des confrontations pour l’OL

Lyon peut néanmoins puiser dans l’histoire pour retrouver de la confiance. Lors des précédentes confrontations entre les deux clubs, toutes en Ligue des champions, les Lyonnais ont toujours pris le dessus sur Fenerbahçe. La dernière victoire française remonte à 2004, lorsque l'OL s'était imposé 1-3 en phase de poules à Istanbul.

En quatre affrontements historiques, Lyon a toujours dominé son adversaire (quatre victoires). À eux de préserver cette invincibilité face à un Fenerbahçe porté par une ferveur locale inégalée.

Horaire et lieu du match

Fenerbahçe - Lyon

7e journée de Ligue Europa

Lieu : Ulker Fenerbahce Sukru Saracoglu Stadium

A 18h45 française

Les compos probables du match Fenerbahçe - Lyon

Fenerbahçe : Egribayat; Djiku, Soyuncu, Mercan; Osayi-Samuel, Fred, Szymanski, Tadic, Kostic; Dzeko, En-Nesyri

Lyon : Perri - Mata, Caleta-Car, Niakhaté, Tagliafico - Veretout, Tessmann, Tolisso - Cherki, Lacazette, Fofana

Sur quelle chaîne suivre le match Fenerbahçe - Lyon ?

La rencontre entre Fenerbahçe et l’Olympique Lyonnais sera à suivre ce jeudi 23 janvier 2025 à partir de 18h45 sur Canal+ Foot et Canal+ Live 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.