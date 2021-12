Feignies-Aulnoye-PSG (0-3) : Paris et Mbappé filent en 16es

Si les amateurs de l'Entente Feignies-Aulnoye (N3) n'étaient pas les petits poucets de ces 32es de finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain, largement leader en Ligue 1 et qualifié pour les huitièmes de la Ligue des Champions, avait tout d'un ogre. À Valenciennes, et emmené par son attaquant star Kylian Mbappé, le PSG n'a d'ailleurs laissé que les miettes...



Avec 14 titres dans cette compétition, le club de la capitale est le plus titré de l'histoire de la Coupe de France, et restait sur une série de 24 matches sans défaite face à un adversaire issu d'une division inférieure... 100eme adversaire des Parisiens en Coupe de France, Feignies-Aulnoye n'a pas fait exception à la règle, se contentant de limiter les dégâts face aux Franciliens, beaucoup trop forts. À l'image d'un Kylian Mbappé (encore) bien décidé à briller.



Kylian Mbappé termine 2021 en beauté



L'attaquant de l'Équipe de France a été dans tous les bons coups pour son dernier match de l'année civile, lui qui sera suspendu lors du prochain match de championnat. En première période, il a provoqué deux pénalties (16e, 31e). Un premier qu'il s'est lui-même chargé de transformer. Un second qu'il a généreusement laissé à son compère d'attaque Mauro Icardi.



Au retour des vestiaires, Kylian Mbappé, encore lui, a inscrit le troisième but du PSG. Idéalement servi par Colin Dagba, entré en jeu en cours de match, l'ancien de l'AS Monaco s'est offert un doublé en concluant à bout portant du pied droit (51e). Gachette. En face, les amateurs de l'Entente Feignies-Aulnoye (N3) ont globalement fait honneur à leurs couleurs, jouant crânement leur chance et ne faisant pas de complexe face à l'une des meilleures équipes du continent.



Vannes (N2), prochain adversaire du PSG



L'écart était tout simplement trop grand. Heureusement, le souvenir d'avoir joué contre Sergio Ramos, Marco Verrati etc, lui, sera immense. Qualifié pour les 16es de finale de la compétition, Paris affrontera les Vannes Olympique (N2) en début d'année prochaine.