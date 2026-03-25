Fede Valverde, le soupir de soulagement

Le milieu de terrain uruguayen a été expulsé au Bernabéu après un tacle appuyé sur Alex Baena de l'Atlético Madrid, ce qui lui vaut désormais une suspension.





Le Comité Technique des Arbitres (CTA) a informé la Fédération Espagnole de Football (RFEF) que la décision de l'arbitre José Luis Munuera Montero était correcte, laissant ainsi le soin au Comité de Compétition de statuer sur la sanction infligée à Valverde. Ce mercredi, le Comité a rendu sa décision, qui devrait satisfaire le Real Madrid.





Selon Diario AS, Valverde a écopé d'un match de suspension. La gravité de la faute aurait pu entraîner une suspension de deux matchs, mais le Comité a opté pour la sanction minimale.





La Commission de Compétition rejette l'appel du Real Madrid





Le Real Madrid avait fait appel de l'expulsion de Valverde, arguant qu'il avait tenté de jouer le ballon, mais que son intervention avait été mal maîtrisée. La Commission de Compétition a cependant rejeté cet appel, se rangeant du côté de l'interprétation de Munuera Montero.





Cette décision signifie que Valverde manquera le premier match du Real Madrid après la trêve internationale, contre Majorque à Son Moix. Il pourra toutefois affronter Gérone la semaine suivante, même si, ce match se déroulant entre les deux manches du quart de finale de Ligue des Champions contre Gérone, il est possible qu'il soit mis au repos.





C'est un coup dur pour le Real Madrid de devoir se passer de Valverde pour le déplacement à Majorque, surtout au vu de sa forme actuelle. Cependant, le club peut se réjouir qu'il ne soit suspendu qu'un match, car un précédent a montré qu'une suspension de deux matchs était possible.