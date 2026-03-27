Fede Valverde, la décision qui ne passe pas

L'international uruguayen a reçu un carton rouge pour un tacle sur Alex Baena et, malgré l'appel interjeté par les dirigeants du Bernabéu, celui-ci a été rejeté par la Commission de compétition de la Fédération espagnole de football.





Heureusement pour le Real Madrid, Valverde a écopé de la sanction la plus légère pour cette faute : un match de suspension. Il manquera donc le déplacement à Majorque après la trêve internationale, mais sera de retour le week-end suivant pour la rencontre à domicile contre Gérone.





La décision de la Commission de compétition a suscité la polémique, et l'Atlético, qui dénonce un traitement inégalitaire, a utilisé les réseaux sociaux pour rappeler une décision antérieure de la même commission, qui avait abouti à un résultat différent.





L'Atlético a lancé une discussion sur X avec un message sarcastique adressé à la Commission de compétition : « Bravo, vous êtes les meilleurs dans ce domaine. Objectif atteint : 1 match pour Valverde. » Ils ont ensuite comparé le rapport d'expulsion de Valverde à celui du milieu de terrain de l'Athletic Club, Oihan Sancet, expulsé contre Barcelone en novembre pour un tacle similaire.





« Les supporters peuvent partir en vacances l'esprit tranquille, sachant que la couleur du maillot et le bruit médiatique n'influencent pas les décisions de la justice sportive.





« Même commission. Même formulation du procès-verbal. Critères différents. »





L'Atlético mécontent des circonstances de sa défaite dans le derby madrilène





Plus tôt dans la semaine, l'Atlético avait publié une autre série de messages exprimant sa profonde colère. Le club était mécontent de plusieurs décisions arbitrales qui lui ont été défavorables au Bernabéu dimanche, notamment le refus d'accorder un penalty après un accrochage entre Marcos Llorente et Dani Carvajal en début de match du derby madrilène.





Reste à voir si les publications de l'Atlético sur les réseaux sociaux iront plus loin, mais il est clair que le club est mécontent de la situation actuelle.