Fede Valverde évoque les chances de l'Uruguay au Mondial

Fede Valverde a connu une belle saison. Le milieu uruguayen veut briller en sélection.

L'Uruguayen a terminé la campagne comme l'un des joueurs les plus importants du Real Madrid, s'appropriant le poste de latéral droit pour permettre au club espagnol de remporter la Liga et la Ligue des champions. Le joueur de 23 ans a fait 46 apparitions toutes compétitions confondues.

Il espère continuer à jouer un rôle aussi important la saison prochaine.

Entrer dans l'histoire

Et il n'aura pas que le football de club dans son assiette. Il y a aussi la Coupe du monde à venir, où il représentera l'Uruguay. Il compte 42 sélections à son actif et incarne la nature compétitive de son pays en matière de football.

L'Uruguay a terminé troisième des qualifications de la CONMEBOL, avec deux points d'avance sur l'Équateur, mais onze de moins que l'Argentine et 17 de moins que le Brésil. Il a été versé dans le groupe H au Qatar, aux côtés du Portugal, du Ghana et de la Corée du Sud.

S'adressant à Marca, Valverde a évoqué ce que cela signifie d'être un joueur du Real Madrid lorsqu'on est en équipe nationale uruguayenne. "Ce n'est pas un fardeau", a-t-il déclaré.

"De plus, cela peut être pris comme un exemple pour de nombreux enfants et jeunes de mon pays qui peuvent me voir comme une référence. Personnellement, c'est une énorme responsabilité de pouvoir démontrer ici tout ce que je fais au Real Madrid. En plus, je me sens fort.

"Avec le travail, tout est possible. Et nous affrontons chaque match avec une humilité typique du pays. Nous sommes très unis en tant que groupe et tous les joueurs, du premier au dernier, sont sur la même longueur d'onde. Si nous avons tous la confiance, la foi et l'union, nous pouvons réaliser de grandes choses. Ensuite, ce qui se passe ou non dépend du football. Mais nous allons essayer d'entrer dans l'histoire avec l'Uruguay".