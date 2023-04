Fede Valverde en prison ? Le Real Madrid est derrière lui !

Le défenseur du Real Madrid David Alaba a soutenu son coéquipier Fede Valverde, après l'affaire Baena samedi soir.

L'incident s'est produit samedi soir après la victoire 3-2 de Villarreal sur les Blancos au Santiago Bernabeu. Valverde a attendu Alex Baena après le match et l'a frappé au visage. Des versions contradictoires sur les raisons qui l'ont poussé à agir de la sorte ont vu le jour.

Il n'est pas surprenant qu'Alaba ait été interrogé sur l'incident avant le match du Real Madrid contre Chelsea en Ligue des champions mercredi soir. L'Autrichien a déclaré à la presse qu'il soutenait son collègue.

"Il a le soutien de tout le monde, il est concentré sur le match de demain, mais je ne peux rien dire d'autre".

Carlo Ancelotti a déclaré plus tard que Valverde avait des "qualités humaines extraordinaires" et qu'il était sûr qu'il donnerait tout contre Chelsea, mais il n'a pas voulu en dire plus sur ce qui s'est passé.

Il a également répondu à l'idée que le Real Madrid avait jeté la Liga à la poubelle après sa défaite de samedi, qui le laisse à 13 points du FC Barcelone.

Valverde soutenu

"Il faut continuer à jouer match par match et se battre jusqu'à la fin pour gagner tous les matches qui restent.

En raison de la blessure de Ferland Mendy contre Chelsea, Alaba a assuré qu'il était un joueur polyvalent et qu'il serait heureux d'aider l'équipe si elle avait besoin de lui, mais il a confirmé qu'il se sentait plus à l'aise en défense centrale.

Valverde n'a pas encore commenté publiquement l'incident, mais sa partenaire Mina Bonino a contesté la version des faits de Baena. Dans le pire des cas, il pourrait être sanctionné d'une suspension de six mois, mais il est beaucoup plus probable qu'il soit condamné à une amende.