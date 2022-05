Fede Valverde dévoile le secret du Real Madrid

Mais Fede Valverde a révélé que le club espagnol a en fait remporté le titre avant qu'il ne soit mathématiquement scellé. L'Uruguayen s'est confié à El Club del Deportista comme le rapporte Marca.

"[Nous avons gagné la Liga] au Sanchez-Pizjuan", a-t-il déclaré.

"Ce jour-là, nous savions que si nous ne gagnions pas les trois points, Barcelone aurait été beaucoup plus proche de nous. C'était un jour clé.

"En plus de ce que la victoire nous a apporté, elle a aussi démoralisé nos rivaux. C'est le jour où nous avons fondamentalement gagné la Liga et cela nous a motivés pour la terminer le plus rapidement possible."

Valverde fait référence à la victoire spectaculaire de Madrid sur Séville (3-2) le 17 avril dernier. Séville avait pris l'avantage en première mi-temps grâce à des buts d'Ivan Rakitic et d'Erik Lamela.

Mais Madrid s'est battu en seconde période. Rodrygo Goes et Nacho ont permis aux visiteurs d'égaliser à la 82e minute avant que Karim Benzema n'inscrive le but de la victoire dans le temps additionnel.

Cette remontée est intervenue quelques jours seulement après que Madrid a remporté une victoire similaire sur Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions. C'est un trait caractéristique du club et de cette équipe en particulier.

Maintenant que la Liga est terminée, Madrid se concentre entièrement sur la Ligue des champions. Samedi soir prochain, ils affronteront Liverpool en finale au Stade de France à Paris.