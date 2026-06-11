Feat historique : le Mexique met fin à deux séries de 96 ans

L'équipe nationale mexicaine a réalisé un exploit historique ce jeudi en s'imposant face à l'Afrique du Sud (2-0) lors du match d'ouverture de la Coupe du monde 2026, sur la pelouse du mythique stade Azteca.

Les Mexicains ont enfin pris l’avantage dans un match d’ouverture, une première en sept participations à cette rencontre inaugurale.

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Le Mexique a ouvert le score par l’intermédiaire de la star du club saoudien Al-Qadisiyah, Julián Quionés, dès la 9e minute, avant que Raúl Jiménez ne scelle le sort de la rencontre en inscrivant le deuxième but à la 67e minute, offrant ainsi à « El Tricolor » sa toute première victoire dans l’histoire des matchs d’ouverture de la Coupe du monde.

Voici la liste des matchs d'ouverture disputés par le Mexique en Coupe du monde à travers l'histoire :

1930 : France 4-1 Mexique (premier match de l'histoire de la Coupe du monde)

1950 : Brésil 4-0 Mexique

1954 : Brésil 5-0 Mexique (l’un des matchs d’ouverture)

1958 : Suède 3-0 Mexique

1962 : Brésil 2-0 Mexique (l’un des matchs d’ouverture)

1970 : Mexique 0-0 Union soviétique

2010 : Afrique du Sud 1-1 Mexique