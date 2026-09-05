Le duel entre le FC Utrecht et les Go Ahead Eagles a été définitivement arrêté samedi soir. Après un peu plus d’une heure de jeu, des supporters d’Utrecht se sont mal comportés à plusieurs reprises alors que le score était de 1-3, après quoi il a été décidé de ne plus reprendre la rencontre.

Go Ahead a regagné les vestiaires avec un avantage de 0-1, au Stadion Galgenwaard. Quand le score est passé à 0-2 puis 0-3 dans le premier quart d’heure de la seconde période, des supporters d’Utrecht ont décidé de jeter des feux d’artifice sur la pelouse.

Plusieurs fortes détonations ont été entendues. Les feux d’artifice semblaient être allumés sous une bâche blanche, dans le Bunnikside. L’un d’eux a notamment explosé juste à côté du but du gardien de Go Ahead, Kjetil Haug.

L’arbitre Martin van den Kerkhof a décidé de faire rentrer tous les joueurs sur le côté, après quoi le match a été interrompu pendant environ un quart d’heure. Lorsque la rencontre a repris et qu’Utrecht a réduit l’écart à 1-3 grâce à Dani de Wit, de nouveaux objets ont été jetés sur le terrain pendant les célébrations : des gobelets.

Le match a de nouveau dû être interrompu. Après concertation avec les autorités locales, il a été décidé d’arrêter définitivement la rencontre.

Début de saison dramatique

Sous les ordres de son nouvel entraîneur Anthony Correia, Utrecht connaissait un début de saison très décevant, après des défaites contre le FC Groningue (2-1), l’AZ (1-4), le PSV (1-6) et un match nul contre le Sparta Rotterdam (3-3). À domicile face à Go Ahead, qui avait pris sept points lors de ses quatre premiers matches, les habitants de la ville d’Utrecht espéraient enfin décrocher leur première victoire.

Utrecht avait pourtant bien commencé la rencontre sous l’impulsion d’Ángel Alarcón, mais c’est Go Ahead qui a ouvert le score après dix-huit minutes. Mathis Suray a tenté sa chance de loin et le ballon a magnifiquement lobé Vasilios Barkas : 0-1.

Ensuite, Go Ahead a pris davantage l’initiative et s’est procuré une occasion par l’intermédiaire de Stefán Sigurdarson. Mais il a raté le ballon en excellente position. À l’autre bout du terrain, le remplaçant Adrian Blake a gâché une grosse occasion juste après la pause en tirant à côté.

Ensuite, tout est allé très vite. Barkas a encore sauvé son équipe sur une tentative de Victor Edvardsen, mais Søren Tengstedt a inscrit le 0-2 sur le rebond. Et peu après, Edvardsen lui-même a glissé le ballon au fond pour le 0-3 après un ballon en retrait de Tengstedt.

De Wit a réduit l’écart après la première interruption temporaire (1-3), mais la rencontre a donc ensuite été définitivement arrêtée. Le duel, auquel il reste encore une trentaine de minutes, sera vraisemblablement terminé quelque part dans les prochains jours.