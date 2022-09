FC Séville - Tanguy Kouassi : "Le Bayern m'a fait grandir"

Dans un entretien à L'Equipe, Tanguy Kouassi revient sur ses deux saisons au Bayern et son choix de rejoindre le FC Séville.

Cet été, Tanguy Kouassi s'est engagé au FC Séville après deux saisons mitigées au Bayern Munich. Mais le défenseur français ne regrette pas son choix d'avoir signé dans le club allemand en 2020 comme il l'a confié à L'Equipe : « Je n'ai pas de regrets, non. Comme tout footballeur, j'ai été déçu car on veut tout jouer. Mais ça m'a forgé un mental et aujourd'hui, je suis prêt à toute situation. Le Bayern m'a fait grandir. Mentalement, ça m'a aidé à me dire : « O.K. rien n'est acquis ». »

L'ancien joueur du PSG explique pourquoi il n'a eu qu'un faible temps de jeu en Bavière : « Déjà, c'est lié à une forte concurrence, avec des internationaux. Ç'a été top de pouvoir progresser avec eux. J'ai eu deux grosses blessures aussi (à l'ischio à l'automne 2020, puis une déchirure musculaire l'hiver suivant). »

Kouassi revient également sur sa bonne relation avec Julian Nagelsmann : « Il m'a appris à faire le moins d'erreurs possibles et rester concentré. Je prenais beaucoup de risques dans la relance. Il m'a appris à savoir quand le faire et pourquoi. Et puis après, c'est ce pressing constant qui est impressionnant chez lui. Il voulait mettre en place ce rouleau compresseur du Bayern. »

Enfin, Kouassi explique pourquoi il a préféré quitter le Bayern pour rejoindre le FC Séville : « C'est bien de progresser en séances mais si tu ne peux pas jouer un peu plus… Ça faisait deux ans que je ne jouais pas beaucoup. Cette troisième année était importante. Ce choix de Séville, c'est le bon. J'ai trouvé un football différent. Avec beaucoup de jeu au sol, de passes, de mouvements. Séville a une histoire dans le championnat espagnol, en Ligue Europa (six titres, record de la compétition), avec les joueurs français aussi (entre autres, Jules Koundé, Wissam Ben Yedder, Kevin Gameiro, etc.). C'est la meilleure étape pour progresser. »