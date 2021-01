FC Séville - Papu Gomez explique son choix

Après sept années passées à l'Atalanta Bergame, l'Argentin, attiré par la ville de Séville, s'est laissé séduire par le projet sportif proposé.

Après dix années passées en Italie, dont sept sous les couleurs de l'Atalanta Bergame, Papu Gomez a accepté de se lancer dans un nouveau challenge. Âgé de 32 ans, le natif de Buenos Aires s'est en effet engagé en faveur du FC Séville, en Espagne. Un renfort de poids pour les Andalous, une fierté pour le milieu offensif.



"Pour moi, c'est une nouvelle aventure de venir ici, dans un grand club comme Séville. Je suis très heureux et excité (...) Quand vous arrivez dans un club de l’ampleur de Séville, il est normal qu’ils vous réclament de cette façon. Je suis très heureux et motivé par les paroles du président. Le stade m'a impressionné, il est beau comme le musée, à cause de l'histoire de ce club", a déclaré le principal intéressé ce jeudi, dans un long entretien publié sur le site officiel du club espagnol.

"Ce club a une très belle histoire avec de nombreux Argentins"

"Je ne sais pas si c'est le destin, mais j'ai parlé avec de nombreux garçons qui ont joué ici et d'autres qui ont vécu dans la ville. Ils m'ont très bien parlé de Séville en tant que club et en tant que ville. J'en ai entendu tellement bonnes choses que ça m'est venu naturellement", a ensuite ajouté Papu Gomez, enthousiaste.

Autre motivation, et non des moindres, celle de marcher sur les traces d'un certain Diego Maradona, légende du football argentin. "Ce club a une très belle histoire avec de nombreux Argentins qui sont passés. Chacun a laissé sa marque et j'espère que ce sera à mon tour de pouvoir contribuer un peu à cela. Maradona a joué ici et les Argentins sont fiers de pouvoir porter un maillot que Diego portait également", n'a pas caché Papu Gomez, qui s'est engagé à Séville pour l'aspect sportif.

"Honnêtement, je n'ai jamais été intéressé par la partie économique. J'ai eu des propositions de quitter l'Atalanta pour des équipes arabes, mais j'ai toujours essayé de trouver la partie football qui m'a fait plaisir. Pour le reste il y a du temps et je pense que je suis dans un très bon moment, dans une étape de maturité dans ma carrière et dans ma vie et je voulais continuer à jouer à un niveau compétitif, être en équipe nationale et être capable de concourir dans une ligue importante comme la Liga et un club important comme celui-ci. Quand l'opportunité s'est présentée ici, je n'ai pas hésité", a-t-il déclaré. Une chose est sûre, son style est 100% compatible !