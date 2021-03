FC Séville, Ocampos répond aux rumeurs de transfert

L'Argentin s'est exprimé au milieu des rumeurs concernant un éventuel départ du stade Ramon Sanchez-Pizjuan cet été.

Lucas Ocampos a abordé les spéculations sur son avenir à Séville au milieu de rumeurs l'envoyant à Liverpool et à Leeds United. Lucas Ocampos s'est imposé comme l'un des joueurs les plus réguliers de la Liga depuis qu'il a rejoint le FC Séville en provenance de l'Olympique de Marseille en juillet 2019. Les performances impressionnantes du joueur de 26 ans ne sont pas passées inaperçues du côté de la Premier League.

En effet, il a été rapporté par la presse anglaise et espagnole que deux clubs de Premier League s'apprêtaient à faire des offres cet été pour l'ailier, mais l'Argentin n'a pas l'intention de tourner le dos aux pensionnaires du stade Ramon Sanchez-Pizjuan. "Je dis toujours la même chose", a-t-il déclaré à Canal Sur Radio : "Je me concentre sur le présent et je ne regarde pas plus loin les choses que je ne peux pas contrôler".

"J'adore cette ville et ce qui s'est passé ces deux dernières années. J'espère que cela continuera. Je suis très heureux ici et je ne pense pas à jouer ailleurs qu'ici. Je suis très reconnaissant envers le club car ils m'ont donné confiance et m'ont permis d'évoluer dans certaines facettes de mon jeu, ce que d'autres clubs n'avaient pas fait", a confessé Lucas Ocampos qui a nettement amélioré son rendement en Espagne comparé à celui qu'il avait à l'OM.

Une clause libératoire à 60 millions d'euros

L'article continue ci-dessous

Lucas Ocampos a signé un contrat de cinq ans à son arrivée à Séville, qui a immédiatement récolté les fruits de leur investissement lors de sa première campagne 2019-2020. L'Argentin a joué un rôle clé dans le parcours du club sévillan pour accrocher une quatrième place en championnat et remporter la Ligue Europa, marquant 17 buts en 44 matchs. Ocampos n'a pas été aussi prolifique lors de la première partie de saison, mais ses niveaux de performance sont restés aussi élevés, car l'équipe de Julen Lopetegui s'est efforcée d'obtenir plus de succès sur la scène nationale et européenne.

L'ancien ailier de l'Olympique de Marseille a marqué sept buts et délivré quatre passes décisives sous les couleurs du FC Séville jusqu'à présent cette saison, et aura la chance d'améliorer ses statistiques dès dimanche prochain lors du choc contre l'Atlético Madrid, leader de la Liga. Lucas Ocampos a encore plus de trois ans de contrat à Séville, qui comprendrait une clause libératoire de 60 millions d'euros.

Il pourrait être difficile pour des clubs comme Liverpool et Leeds de payer ce montant au milieu de l'incertitude financière de la pandémie de coronavirus, il est fort probable qu'ils devront se tourner vers des cibles alternatives. Le FC Séville est également invité à prolonger Lucas Ocampos et à lui offrir un nouveau contrat pour éloigner les prétendants potentiels, et ses dernières déclarations suggèrent qu'il se sent bien installé au stade Ramon Sanchez-Pizjuan pour le moment.