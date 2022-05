FC Séville : Ocampos parti pour partir

Le FC Séville doit faire face à un été de changements.

Diego Carlos est sur le point de partir à Aston Villa et Jules Kounde devrait également rejoindre Chelsea. Un autre joueur clé qui pourrait être sur le départ est Lucas Ocampos.

Selon Marca, l'Argentin ne serait pas satisfait de sa situation à Sanchez-Pizjuan et pourrait quitter le club après trois saisons de bons et loyaux services.

Vers la fin de la saison, Julen Lopetegui a choisi de faire jouer Tecatito Corona et Erik Lamela sur les deux flancs et de laisser Ocampos sur le banc. Ce dernier a commencé à avoir le sentiment d'être traité injustement.

Le contrat d'Ocampos avec Séville court jusqu'à l'été 2025 mais une vente n'est pas à exclure. Il ne va pas forcer un départ et le club ne va pas non plus chercher activement à le vendre - mais si une bonne offre se présente pour lui, il est entendu qu'elle sera considérée.