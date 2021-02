FC Séville, Monchi dément la rumeur Isco

Le directeur sportif du FC Séville, Monchi, a démenti les rumeurs d’une arrivée d’Isco cet hiver malgré la présence de Lopetegui sur le banc.

Mercredi, le FC Séville a frappé un grand coup. Opposé au FC Barcelone, le club andalou a facilement disposé de son adversaire (2-0) et a un pied et demi en finale de Coupe du Roi. Il faudra faire le job à Barcelone mais les coéquipiers de Jules Koundé peuvent être confiants. Sous la houlette de Julen Lopetegui, Séville a remporté la Ligue Europa la saison dernière et semble tout prêt de pouvoir accrocher un nouveau titre à son palmarès. Une belle revanche pour l’ancien entraîneur du Real Madrid mais aussi la confirmation du travail de Monchi depuis des années.

Le directeur sportif andalou s’est taillé une belle réputation en Europe grâce à des coups bien sentis, et ce n’est pas son expérience ratée à la Roma qui est venue assombrir le tableau. Diego Carlos, Koundé, Ocampos ou encore N’Zonzi précédemment, toutes ces réussites portent son sceau. Cet hiver, Monchi a réussi le tour de force d’attirer Papu Gomez, plus en odeur de sainteté à Bergame, pour renforcer un secteur offensif bien complet. Pourtant, les médias espagnols s’accordaient à dire que le club sémillant s’était avant tout placé sur le dossier Isco.

Ne faisant pratiquement plus partie des plans de Zidane (13 matches de Liga), le meneur espagnol est à la recherche d’un nouveau challenge. Ayant connu Lopetegui dans les sélections espagnols (Espoirs et A) puis au Real Madrid, le défi pouvait le séduire. Seulement, tous ces bruits n’étaient que de simples rumeurs.

"La durée de notre conversation (avec le président de Séville) était d’environ 20 secondes, a déclaré Monchi. Il y avait des rumeurs sur Isco et il m’a demandé et j’ai dit non, c’est tout ce que nous avons fait pour Isco. Nous ne vivons pas dans une grotte et nous lisons des nouvelles."

"Parfois, le président lit les nouvelles et me demande si c'est vrai parce que je ne pouvais pas lui parler auparavant, mais cela ne s'est pas produit avec Isco. La rumeur d’Isco était logique car il voulait partir et notre entraîneur a travaillé avec lui et il a bien joué avec lui mais il n’y avait aucun mouvement, rien."

Avec un contrat qui se termine dans un an, le FC Séville peut-il se jeter dans la bataille pour Isco, l’été prochain ? Ca ne semble pas être la direction prise malgré la blessure de Lucas Ocampos et les offres sur En-Nesyri en provenance de Premier League.

"Heureusement, c'est un poste où nous avons de nombreux joueurs intéressants. Nous sommes vraiment calmes avec cette situation. Aux positions d'Isco, nous avons des joueurs ici (dans leur équipe actuelle) et à l'extérieur (des joueurs de prêt comme Bryan Gil ou Idrissi) qui nous donneront de bonnes performances. "