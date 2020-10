FC Séville - Le directeur général du club voit grand pour Jules Koundé

Notamment courtisé par Manchester City, le Français de 21 pourrait prochainement prolonger son contrat en Andalousie. Voyant sa valeur flamber.

Âgé de 21 ans, Jules Koundé est assurément l'une des étoiles montantes du football français. Évoluant au , le défenseur central formé aux Girondins de brille par sa constance et par sa progression linéaire. Au point de susciter les intérêts des plus grands clubs, et notamment de , déjà passé à l'action.

"Sa valeur ne diminuera pas, elle augmentera"

En effet, si le FC Séville devrait bientôt proposer un nouveau bail assorti d'une revalorisation salariale juteuse à Jules Koundé, le Français a été approché par Manchester City, qui avait été jusqu'à proposer la somme mirobolante de 70 millions d'euros pour l'enrôler. Une offre refusée par les Andalous, soucieux de préserver leur pépite.



Au cours d’une interview accordée à Radio Sevilla, le directeur général du club est revenu sur ce dossier, expliquant les raisons du refus espagnol. "C'était beaucoup d'argent pour cette fois. Mais c'était aussi un joueur qui n'est pas sorti bon marché. Nous considérons le montant qu'ils nous ont offert comme insuffisant, car le joueur valait plus et nous pensons qu'il vaudra plus. Sa valeur ne diminuera pas, elle augmentera", a ainsi expliqué le dirigeant de l'équipe victorieuse de la dernière .

Croatie-France (1-2) : Et soudain Mbappé...

Plus d'équipes

"Nous parlons d'un joueur qui a encore quatre saisons, il y aura du temps, c'est le domaine de Monchi, qui évaluera quand le renouveler", a-t-il ajouté. En cas de prolongation, la valeur de Jules Koundé, déjà élevée, pourrait grimper en flèche... Mais s'il préserve son niveau actuel, cela ne devrait pas freiner les prétendants.