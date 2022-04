FC Séville : Kouné a hâte de défier Benzema

Une victoire des Blancs leur assurerait le titre, avec neuf points d'avance à six journées de la fin. Les Sévillans ont été leurs plus proches rivaux pendant longtemps et occupent actuellement la troisième place du classement. Bien qu'ils visent la deuxième place devant le FC Barcelone, leur priorité est de se qualifier pour la Ligue des champions. Ils ont actuellement quatre points d'avance sur le Real Betis, cinquième.

Avant le match, le défenseur vedette Jules Kounde a parlé au service des médias de Séville de la perspective d'affronter son coéquipier international Karim Benzema. C'est un défi que Kounde savoure.

"Je ne pense pas que je vais parler avec Benzema [avant le match], c'est un bon défi contre un attaquant fantastique qui fait une magnifique saison. J'aime affronter les meilleurs attaquants car alors vous pouvez voir ce qui vous manque ou où vous vous situez vraiment et je vais me préparer du mieux que je peux."

Mundo Deportivo a partagé ses réponses, où il s'est également exprimé sur l'incroyable record défensif détenu par l'équipe de Julen Lopetegui.

"Le fait que l'équipe concède si peu de buts est le travail de toute l'équipe, y compris les attaquants, il est difficile de leur reprocher quoi que ce soit car ils travaillent très dur."