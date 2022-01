FC Séville : Anthony Martial justifie son choix

Anthony Martial veut se relancer au FC Séville. En manque de temps de jeu à Manchester United, l'international français a été prêté sans option d'achat au club andalou dans lequel il devrait être titulaire dans le onze de Julen Lopetegui. Présenté ce mercredi en conférence de presse, Anthony Martial a expliqué les raisons de sa venue au FC Séville et pour lui, il ne fait aucun doute qu'il n'aura aucun problème d'adaptation en Andalousie.

"En contact avec Monchi depuis longtemps"

"Ces derniers mois, je me suis beaucoup entraîné et j'espère pouvoir bientôt travailler avec mes coéquipiers et me connecter très bien avec eux pour les aider à atteindre l'objectif dans la compétition et dans la Coupe qui reste. Je connais très bien Lucas (Ocampos) et Jules (Koundé) et j'espère pouvoir les aider, ils m'ont très bien accueilli. Je viens dans un grand club en Espagne et j'espère les aider dans ces objectifs que nous avons jusqu'à la fin de la saison", a expliqué l'ancien attaquant de Manchester United.

OFFICIEL - Anthony Martial quitte Manchester United pour le FC Séville

Anthony Martial voulait travailler avec Monchi et Lopetegui : "Avec Monchi, nous nous connaissons depuis longtemps car il me désirait auparavant et nous sommes restés en contact. Quand il m'a appelé, nous avons compris que nous voulions travailler ensemble pour l'aider dans l'objectif qu'il s'est fixé. Je ne connais pas la date exacte mais je sais que nous avons discuté pendant longtemps, ce n'était pas facile mais dès le premier moment, il était clair pour moi que je voulais venir à Séville, nous avons fait tout ce qui était possible et je suis très heureux".

Un titre en ligne de mire

"Le FC Séville a eu de très bons joueurs et c'est pourquoi je suis venu, je suis très heureux de venir travailler avec un grand entraîneur comme Lopetegui et je suis très heureux. Rester au FC Séville définitivement ? Pour l'instant, c'est pour cinq mois, mais l'avenir est inconnu. Nous verrons, mais pour le moment, ce sera cinq mois", a ajouté l'international français.

Manchester United : Ferdinand pointe du doigt les défauts de Martial

L'article continue ci-dessous

Anthony Martial est prêt à jouer et à aider l'équipe, et ce peu importe s'il évolue côté gauche ou à la pointe de l'attaque : "Mon placement ? J'ai parlé à l'entraîneur, mais que je joue à gauche ou comme attaquant, c'est la même chose, l'important est d'aider l'équipe et de donner le maximum pour faire ce qu'il veut. Je suis prêt à jouer. Je me suis entraîné dur pour être prêt et si le coach le veut, je suis prêt à jouer".

Le Français a dévoilé ses ambitions pour la seconde partie de saison : "Nous sommes très bien classés parce que nous sommes deuxièmes et d'autres grands clubs vont essayer de remporter la La Liga mais nous devons être constants et faire de notre mieux pour atteindre notre objectif. Gagner la septième Ligue Europa du FC Séville ? La gagner est un grand objectif, la finale est là et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour gagner cette Coupe".