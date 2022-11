FC Lorient-PSG : Sarabia et Ekitike en balance, Renato Sanches au milieu ?

Les absences de Messi et Fabian Ruiz vont amener Galtier à effectuer du turnover en Bretagne.

Qui à la place de Messi ?

Ce dimanche, Lorient ne verra pas le trio magique du PSG. Lionel Messi qui enchante les foules depuis le début de la saison va rester à la maison pour cause d'inflammation au tendon d'Achille. Et il devrait reprendre l'entraînement collectif la semaine prochaine. Pour le remplacer, deux options se présentent : Christophe Galtier qui a donné pas mal de temps de jeu à Carlos Soler devrait trancher entre Pablo Sarabia et Hugo Ekitike qui sont en balance pour démarrer face aux Merlus.

Derrière les trois offensifs, le technicien parisien va devoir faire sans Fabian Ruiz. Le milieu espagnol, victime d'une lésion à l'adducteur gauche, ne devrait pas rejouer avec le PSG avant décembre et se soigne afin de conserver ses chances d'aller au mondial. Pour le remplacer, Galtier devrait faire confiance à Renato Sanches qui a besoin d'enchaîner les matchs pour à nouveau aligner de bonnes performances.

Renato Sanches pour suppléer Fabian Ruiz ?

« Il y a trois paramètres concernant Renato. Il y a le manque de préparation, car il a longtemps été en attente de son transfert, ce qui a généré quelques pépins musculaires, expliquait l'entraîneur parisien avant la rencontre contre les Merlus. Puis il y a l’intégration au groupe, ainsi que l’intégration footballistique à l’équipe. C’est ce qui explique que l’on n’a pas encore vu le grand Renato que j’ai connu à Lille. »

Après cinq minutes contre Troyes et un peu plus de 20 minutes ponctuées d'un but, Nuno Mendes devrait reprendre sa place sur le côté droit. Pas sûr pour autant qu'il ait 90 minutes dans les jambes.

La composition probable du PSG face à Lorient : Donnarumma (g.) - Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes - Vitinha, Verratti, Renato Sanches - Neymar - Ekitike (ou Sarabia), Mbappé.

